'കുപ്പി' കൊടുക്കാൻ വൻ തിരക്ക്: ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ബെവ്കോ ഔട്ട്ലൈറ്റുകൾ അറിയാം
തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലാണ് ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത്. 2026 ജനുവരിയോടെ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കും.
Published : September 10, 2025 at 7:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രധാന ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളായ പവർ ഹൗസ് റോഡ്, ഗൗരീശപട്ടം, ഉള്ളൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണിമുതൽ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പികൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കുന്ന സമയം രാവിലെ 10നാണ്.
എന്നാൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മിക്ക ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും കുപ്പി ശേഖരണത്തിനായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എത്തിയില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ബെവ്കോ ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് പണം തിരികെ നൽകിയത്. സിഡിറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് ബെവ്കോ നൽകുന്നത്. ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ പേരും ഈ സ്റ്റിക്കറിലുണ്ടാകും.
തുടർന്ന് കുപ്പി തിരികെ നൽകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ പരിശോധിച്ച് അതേ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മദ്യം വാങ്ങിയതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. പിന്നാലെ മദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ പണം തിരികെ നൽകും. ചിലർ രാവിലെ തന്നെ ക്വാർട്ടർ കുപ്പികൾ വാങ്ങി കൈയിൽ കരുതിയ കുപ്പിയിലേക്ക് മദ്യം മാറ്റി ഒഴിഞ്ഞ മദ്യക്കുപ്പി കൗണ്ടറിൽ തിരികെ നൽകിയെന്നും പവർ ഹൗസ് റോഡ് ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കാൻ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി
ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ രാത്രി 9.30ന് അടച്ചാൽ ഉടൻ കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി എംഡി സുരേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഹരിത കർമസേന അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുചീകരണ ജീവനക്കാരെയും ലോറികളെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന കുപ്പികൾ മുട്ടത്തറയിലുള്ള ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുടെ റീസൈക്ലിങ് യൂനിറ്റിലെത്തിക്കുമെന്നും സുരേഷ് വിശദീകരിച്ചു.
ശേഖരിക്കുന്ന കുപ്പികൾക്ക് തൂക്കം കണക്കാക്കി ബെവ്കോക്ക് പണം നൽകും. 800 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള മുഴുവൻ മദ്യക്കുപ്പികളും ചില്ലുകുപ്പികളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കം ബെവ്കോ സജീവമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി മദ്യ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ബെവ്കോ എംഡി ഹർഷിത അത്തല്ലൂരി ചർച്ച നടത്തും.
ഓരോ ഔട്ട്ലെറ്റിനും 10,000 രൂപ
ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പികൾ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ 20 രൂപ തിരികെ നൽകാൻ ഓരോ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റിനും ആദ്യ ദിവസം 10,000 രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളിലെ സ്റ്റിക്കറിലെ നമ്പർ ജീവനക്കാർ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. കുടുംബശ്രീ ജീവനക്കാർ എത്താത്ത ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ബെവ്കോ ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഓരോ ഔട്ട്ലെറ്റിനും ഏകദേശം 80,000 രൂപയോളം ചെലവുണ്ടെന്ന് ബെവ്കോ എംഡി ഹർഷിത അത്തല്ലൂരി പറയുന്നു. തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കുപ്പികളിലെ സ്റ്റിക്കറുകൾ കാൻസൽ ചെയ്ത ശേഷം ചാക്കുകളിലാക്കി സീൽ ചെയ്താണ് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറേണ്ടത്.
2026 ജനുവരി മുതൽ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും
2026 ജനുവരി മുതൽ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ബെവ്കോ എംഡി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിഡിറ്റാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമിക്കുന്നത്.
800 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള മദ്യക്കുപ്പികൾ ചില്ലുകുപ്പികളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷമേ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് രൂപം നൽകാനാകൂ. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ മദ്യക്കുപ്പിക്കൊപ്പം ന്യൂസ്പേപ്പർ നൽകുന്നതും ബെവ്കോ അവസാനിപ്പിക്കും. ആവശ്യക്കാർക്ക് 15 രൂപയ്ക്കും 20 രൂപയ്ക്കുമുള്ള സഞ്ചികളാകും പകരം നൽകുക.
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ
തിരുവനന്തപുരം
മുക്കോല, പവർ ഹൗസ് റോഡ്, ഗൗരീശപട്ടം, നേട്ടയം, അമ്പലമുക്ക്, മുട്ടത്തറ, മണ്ണന്തല, ഉള്ളൂർ, കഴക്കൂട്ടം, ചെങ്കോട്ടുകോണം.
കണ്ണൂർ
ചിറക്കുന്നി, കൂത്തുപറമ്പ, പനപ്പുഴ, പാറക്കണ്ടി, കേളകം, കിഴുതല, താന, ചക്കരയ്ക്കൽ, പയ്യന്നൂർ, പടിക്കുന്ന്.
Also Read:- സംസ്ഥാനത്ത് 'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ്' അമീബ: 2 പേർക്ക് കൂടി രോഗം; 5 മരണം, 11 പേർ ചികിത്സയിൽ