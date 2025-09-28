ETV Bharat / state

കരൂർ ദുരന്തം: തമിഴ്‌നാടിന് സഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്ത് കേരളം; അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ നൽകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കരൂരിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 36 പേർ മരിക്കുകയും നിരവധിപേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ദാരുണ സംഭവത്തിൽ കേരളം സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ദുരന്തത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ആവശ്യമായ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിന് കത്തയച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം വേണ്ടിവന്നാൽ അയയ്ക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അനുശോചനം

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കരൂരിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണമായ തിക്കിലും തിരക്കിലും അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽനിന്നുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിലും പൂർണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഈ വേളയിൽ കേരളം തമിഴ്‌നാട് ജനതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

വിഡി സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം

ദുരന്തത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും അനുശോചിച്ചു. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഇത്രയധികം പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം അതീവ ദുഃഖകരമാണ്. സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലുണ്ടായതെന്നും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും തമിഴ്‌നാട് ജനതയുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

വിജയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടികൾ

വിജയ്ക്ക് എതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് എടുക്കണമെന്ന് സിപിഎം തമിഴ്‌നാട് ഘടകം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഡിഎംകെയുടെയും ആവശ്യം. ഇതിനിടെ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ വിജയ് സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. വിജയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ വിവരം, ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

പതിനായിരം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന റാലി നടത്താനാണ് കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. അൻപതിനായിരം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടു ലക്ഷം പേരെങ്കിലും റാലിക്ക് എത്തിക്കാണുമെന്നാണ് വിവിധ തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.

വിജയ്‌യുടെ പ്രതികരണം

കരൂരിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് വിജയ് ഹൃദയം തകർന്നെന്ന് അറിയിച്ചു. ഹൃദയം തകർന്നും സഹിക്കാനാകാത്ത വേദനയെന്നുമാണ് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലുള്ളത്. വിജയൻ്റെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 38 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. കരൂരിലെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്നും വിജയ് എഴുതി. അപകടത്തിനു ശേഷം വിജയ് ട്രിച്ചിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയിരുന്നു.

