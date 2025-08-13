ETV Bharat / state

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദം; ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത - KERALA RAIN FORECAST

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ആണ് പുതിയ ന്യൂനമർദം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിലവിൽ ഒരു ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Kerala to Receive Normal Rain as New Low-Pressure System Forms in Bay of Bengal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 4:42 PM IST

കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദത്തിനു പിന്നാലെ അടുത്ത ന്യൂനമർദം കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതിതീവ്ര മഴക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ കൂടുതൽ സജീവമാവും

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്കുഭാഗത്താണ് നിലവിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനമർദത്തിനും സാധ്യത. ഇത് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും സാധാരണ മഴ ലഭിക്കും. അതേസമയം, ഈ ന്യൂനമർദം മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യെല്ലോ അലർട്ടും മഴയുടെ കണക്കുകളും

നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 14) കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും, ഓഗസ്റ്റ് 15ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത് 1288.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ്. ഇത് ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ 16% കുറവാണ്. എന്നാൽ, മേയ് 24 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ മഴ കുറഞ്ഞതൊഴിച്ചാൽ പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മഴ ലഭ്യതയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ

ജില്ലകൾ തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂരിലാണ്. ഇവിടെ 2091.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 2228.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു, ഇത് 7% അധികമാണ്. എന്നാൽ, ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് വയനാടാണ്. അവിടെ 1945.3 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1085.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്, 44%ൻ്റെ കുറവാണിത്. ലക്ഷദ്വീപിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയിൽ 9% കുറവുണ്ടായിട്ടും 654.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.

