തൃശൂർ: മണ്ണുത്തി- ഇടപ്പള്ളി ദേശീയ പാതയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. മുരിങ്ങൂർ മുതൽ പോട്ട വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നത്. അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളമാണ് നിലവില് വാഹനങ്ങള് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തടിയുമായി വന്ന ലോറി റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. അടിപ്പാത നിർമാണം നടക്കുന്നതിന് സമീപമാണ് ലോറി മറിഞ്ഞതെന്നും ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ തുടങ്ങിയ ബ്ലോക്കിന് ഇതുവരെയും ശമനമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു. പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പ്രദേശവാസികളും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച് റോഡിൽ വീണു കിടക്കുന്ന തടി കഷണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ്.
കേന്ദ്ര-സംസംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നേരിട്ട് ഇടപെടണം
റോഡ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ കമ്പനിയ്ക്കെതിരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണെമന്നും ചാലക്കുടി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ ഷിബു വാലപ്പൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നേരിട്ട് ഇടപെടണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പ്രാദേശികമായി മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ദേശീയ പാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസവും. പ്രാദേശികമായ ജനപ്രതിനിധികളും ഭരണകൂടവും ഗൗരവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി പ്രാദേശിക വഴികളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്" -ഷിബു വാലപ്പൻ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ജനങ്ങൾ
"പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് എത്തിയതാണ്. പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഇപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഗതാഗത കുരുക്ക് അലട്ടുന്നു. മറ്റ് വണ്ടികളിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളടക്കമുണ്ട്. കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല. സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ തീരാറായി. എത്രയും വേഗം കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണണം"- ഗതാഗത കുരുക്കിലകപ്പെട്ട ലോറി ഡ്രൈവർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ മുൻപ് എങ്കിലും ഇറങ്ങിയാലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് മറികടന്ന് പോകാനാകൂവെന്നും ഇപ്പോൾ ഇത് ശീലമായെന്നും പ്രദേശവാസി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കരുവന്നൂർ ചെറിയപാലം മേഖലയിൽ റോഡ് പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണെന്നും ഇവിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങി ആംബുലൻസും
ഇതിനിടെ തൃശൂർ കരുവന്നൂരിൽ രോഗിയുമായി എത്തിയ ആംബുലൻസ് തകർന്ന റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങി. വെള്ളക്കെട്ടിൽ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ആംബുലൻസ് തകരാറിലായി. മറ്റൊരു ആംബുലൻസ് എത്തിച്ചാണ് രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മറ്റിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികള് പറഞ്ഞു.
