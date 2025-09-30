കേരളത്തിൽനിന്ന് മൺസൂൺ പടിയിറങ്ങി; കണക്കിൽ മഴ കുറവ്, എങ്കിലും ജലലഭ്യതയിൽ റെക്കോർഡ്, കണ്ണൂരിൽ കൂടുതൽ മഴ
സംസ്ഥാനത്ത് ഇക്കുറി 13% മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും മെയ് മാസത്തിൽ ലഭിച്ച 440.5 മില്ലി മീറ്റർ വേനൽമഴ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ ജലലഭ്യതയിൽ കുറവില്ല.
Published : September 30, 2025 at 12:30 PM IST
സന്ദീപ് കെ സി
കാസർകോട്: മഴകൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ഒരു കാലവർഷം. ഇത്തവണത്തെ മൺസൂണിനെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മികച്ച മഴ സമ്മാനിച്ച് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും വരുത്താതെയാണ് കാലവർഷം ഇന്ന് കേരളത്തിൽനിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നത്.
എല്ലാ ജില്ലകളിലും മികച്ച മഴ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ജലസംഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു, നദികളും പുഴകളും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു. കണക്ക് പ്രകാരം മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ആകാശത്ത് നിന്ന് കാർമേഘങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ ന്യൂനമർദങ്ങളും മൺസൂണിനെ മികച്ചതാക്കി മാറ്റി.
ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ് കേരളത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആയി കണക്കാക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ലഭിച്ചത് 1752.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 13% മഴ കുറഞ്ഞു. 2018.6 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്താണ് 1752.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചത്.
എന്നാൽ, കാലവർഷം ഇത്തവണ മെയ് 24ന് തന്നെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. മെയ് 24 മുതൽ മെയ് 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 440.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. കണക്ക് പ്രകാരം ഇത് വേനൽമഴയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ മഴകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. അതായത്, കണക്കിൽ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ജല ലഭ്യത കൂടി.
എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ മഴ ലഭിച്ച ഒരു മൺസൂൺ ആണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീതകെഗോപാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വേനൽമഴ നല്ലതുപോലെ ലഭിച്ചു. പിന്നാലെ അതിശക്തമായ മൺസൂൺ തുടക്കവും ലഭിച്ചു. വയനാട്, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ശരാശരിയിലും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചതായാണ് കണക്ക്.
എന്നാൽ പോലും വേനൽമഴ നന്നായി ലഭിച്ചതിനാൽ ജല ലഭ്യത കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തിലെ ജലസംഭരണികളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ട്. വലിയ ആഘാതങ്ങൾ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാതെ മൺസൂൺ കടന്നുപോകുന്നത് ആശ്വാസമാണ്. കാറ്റിൽ ഉണ്ടായ ചില നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും റിപ്പോർട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ സാധിച്ചുവെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
കാലവർഷം ആരംഭിച്ചത് മെയ് 24 മുതൽ
ജൂൺ 1 മുതലാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും മറ്റ് അനുകൂല ഘടകങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മെയ് മാസം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 7 ദിവസം മുന്നേയാണ് കാലവർഷം കേരളതീരം തൊട്ടത്. തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, നിക്കോബാർ ദ്വീപ്, തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മെയ് 13ന് കാലവർഷം എത്തിച്ചേർന്നതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
പിന്നാലെ കേരളതീരത്തും മേഘരൂപീകരണം തുടങ്ങി. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഴയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു. മെയ് 24 മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴ മെയ് 31നാണ് അല്പം ഒന്ന് ശമിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് 440.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ജൂൺ 5 മുതൽ വീണ്ടും മഴയെത്തി. പതിവുപോലെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചു.
കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ
ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണ്. 14% അധിക മഴ ലഭിച്ചു. 2623 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 2987.8 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് വയനാട് ജില്ലയിൽ ആണ്.
സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 36% മഴ കുറഞ്ഞു. 2464.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1569.6 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ മഴ ലഭിച്ചത് (മില്ലി മീറ്ററിൽ) ഇങ്ങനെയാണ്: ആലപ്പുഴ - 1542.3, എറണാകുളം - 1899.4, ഇടുക്കി - 1674.5, കാസർകോട് - 2781.2, കൊല്ലം - 1152.6, കോട്ടയം - 1633.6, കോഴിക്കോട് - 2071.1, മലപ്പുറം - 1420.4, പാലക്കാട് - 1400.6, പത്തനംതിട്ട - 1654.5, തിരുവനന്തപുരം - 849.5, തൃശൂർ - 2067.3, മാഹി - 2490.3.
ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നിരവധി ന്യൂനമർദങ്ങൾ
ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നിരവധി ന്യൂനമർദങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ മൺസൂണിനെ അനുകൂലമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 13, 17, 25 തീയതികളിൽ ന്യൂനമർദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബർ 2, 27 തീയതികളിലും ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു. എല്ലാം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. പുതിയ ന്യൂനമർദം ഒക്ടോബർ 2ന് രൂപപ്പെടും.
Also Read:- നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം: "സ്പീക്കർ നീതി പാലിക്കുക" ബാനറുയർത്തി നടുത്തളത്തിൽ; അടിയന്തര പ്രമേയം തള്ളി