എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ യുവതലമുറ സമുദ്രമത്സ്യ മേഖലയിൽ ഉപജീവനം തേടാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സി എം എഫ് ആർ ഐയുടെ പഠനം. സമുദ്രമത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരിൽ 58 ശതമാനവും അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്. മീൻപിടിത്തം, വിപണനം, സംസ്കരണം എന്നീ രംഗങ്ങളിലും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കാണ് സുപ്രധാന പങ്കെന്നും കണ്ടെത്തൽ.
കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടത്തിയ ദേശീയ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ. പദ്ധതിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ സി എം എഫ് ആർ ഐ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ. ശ്യാം എസ് സലീമാണ്. ഈ പഠനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ സി എം എഫ് ആർ ഐയിൽ നടന്ന ശിൽപശാലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ
കേരളത്തിൽ യന്ത്രവൽകൃത മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുനമ്പം തുറമുഖത്താണ്. ഇവിടെ 78 ശതമാനം തൊഴിലാളികളും അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്. പ്രധാനമായും തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനവും വിപണന രംഗത്ത് 40 ശതമാനവും അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്.
തൊഴിലാളികളുടെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹികാവസ്ഥ
തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തദ്ദേശീയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വരുമാനത്തിൻ്റെ 20-30 ശതമാനം മാത്രമാണ് സമ്പാദ്യത്തിനും കുടുംബത്തിനും ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വരുമാനത്തിൻ്റെ 75 ശതമാനം വരെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. വരുമാനക്കുറവ്, കടബാധ്യത, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് തദ്ദേശീയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതേസമയം, അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വത്വപ്രതിസന്ധി, വിവേചനം, ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവയാണ്.
ശിപാർശകളും നിർദേശങ്ങളും
അതിഥി തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അവരുടെ നാട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ, കേരളത്തിലെ ഉയർന്ന വേതനം, തൊഴിലിൻ്റെ ലഭ്യത എന്നിവയാണ്. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പരിഗണനയിലാണെന്ന് ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോ. മാജ ജോസ് പറഞ്ഞു.
സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ശിൽപശാലയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിന് അടിയന്തര നയ രൂപീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് നിർദേശിച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട ഭവനനിർമാണം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസ പിന്തുണ, ഉപജീവനമാർഗ വൈവിധ്യവത്കരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ശിൽപശാല ആവശ്യപ്പെട്ടു.
