സസ്‌പെൻസിന് വിരാമം; രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ സഭയിലെത്തി, ഇരിപ്പിടം പ്രത്യേക ബ്ലോക്കില്‍

രാഹുല്‍ സഭയിലെത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ കടുത്ത എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Kerala Legislative assembly session, Rahul Mamkootathil (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 9:38 AM IST

1 Min Read
തിരുവനന്തപുരം : ലൈംഗിക ആരോപണത്തെ തുടർന്നുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പാലക്കാട് എംഎല്‍എ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിനെത്തി. നീണ്ട സസ്‌പെൻസ് പൊളിച്ചു കൊണ്ടാണ് രാഹുല്‍ സഭയിലെത്തിയത്. രാഹുലിന്‍റെ സ്റ്റാഫ് നേരത്തെ സഭയിലെത്തിയിരുന്നു. എംഎല്‍എയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഒഴിവാക്കി സുഹൃത്തിന്‍റെ കാറില്‍ മറ്റ് നാല് സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പമാണ് രാഹുല്‍ എത്തിയത്.

സഭയിലെത്തിയ രാഹുല്‍ എല്‍ഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് ബ്ലോക്കിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളില്‍ ഇരിക്കാതെ സ്വതന്ത്രനായി പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലാണ് സഭയില്‍ ഇരിക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ സഭയിലെത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ കടുത്ത എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് വകവയ്‌ക്കാതെയാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ സഭയിലെത്തിയത്. ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ പെതുപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ വീട്ടില്‍ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു രാഹുല്‍.

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ സഭാസമ്മേളനത്തിന് എത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും യുഡിഎഫ് മുന്നണിയില്‍ പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുല്‍ സഭയിലെത്തിയത് വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സഭ തുടങ്ങുന്നതു വരെ രാഹുലിന് പാർട്ടിയില്‍ നിന്ന് സഭയില്‍ എത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു നിർദേശവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വിവരമുണ്ട്.

അതേസമയം, സംസ്ഥാന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനെ അനുസ്‌മരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സഭയില്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തി. വിഎസിന്‍റെ മകൻ അരുണ്‍ കുമാർ സഭയില്‍ സന്ദർശകനായി എത്തിയിരുന്നു. അന്തരിച്ച മറ്റ് നേതാക്കളെയും സഭ അനുസ്‌മരിച്ചു.

