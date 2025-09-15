ETV Bharat / state

സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക ക്ലിനിക്കുകൾ; 'സ്ത്രീ' പദ്ധതിക്ക് നാളെ തുടക്കം, എല്ലാ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സേവനം

സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

Kerala health Minister Veena George (File_ANI)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി എല്ലാ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും (5415) സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക ക്ലിനിക്കുകൾ (Strengthening Her to Empower Everyone - STHREE) ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ (സെപ്റ്റംബര്‍ 16) വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം പള്ളിത്തുറ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നിർവഹിക്കും. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 16ന് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ പള്ളിത്തുറ ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേക സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് 5415 ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായത്. ഓരോ 5000 ജനസംഖ്യയെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഗ്രാമ-നഗര തലങ്ങളിൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ രോഗാതുരത കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ വീടിനടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളായി പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ക്ലിനിക്കുകൾ, അയൽക്കൂട്ട സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പുകൾ, വിദഗ്ധ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്ത്രീ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീ ക്ലിനിക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ക്ലിനിക്കുകളിലൂടെ വിളർച്ച, പ്രമേഹം, രക്താതിമർദം, കാൻസർ സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങിയവയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേക പരിശോധനകളും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിദഗ്ധ പരിശോധനകളും ബോധവത്കരണവും ഈ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. പരമാവധി സ്ത്രീകൾ വെൽനസ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ എത്തി ആരോഗ്യപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സയിലെ മുന്നേറ്റം

കേരളം ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സയിൽ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. ഹീമോഫീലിയ ബാധിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി എമിസിസുമാബ് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ചികിത്സ നൽകി. തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള 32 വയസുകാരിക്കാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിശദമായ വിലയിരുത്തലിനും കൗൺസിലിങ്ങിനും ശേഷം ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. ഹീമോഫീലിയ ചികിത്സയിൽ കേരളം വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയതെന്നും ഈ ചികിത്സാരീതി രോഗികളിൽ വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സ്ത്രീകളിലെ രക്തസ്രാവം ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖ 2025ൽ തയാറാക്കിയത് കേരളമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി സ്ത്രീകളിലെ അമിത രക്തസ്രാവം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ പ്രത്യേക പരിപാടിയും സർക്കാർ തയാറാക്കി വരികയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. രക്തത്തിലെ ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടറുകളുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ജനിതക രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ. അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസ്രാവമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എക്സ് ക്രോമസോമിലുണ്ടാകുന്ന ജനിതക തകരാറുമൂലം ഇത് സാധാരണയായി പുരുഷന്മാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ ഇതിൻ്റെ വാഹകർ മാത്രമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഹീമോഫീലിയ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഗുരുതരമായ ഈ രോഗം ബാധിച്ച രോഗിക്ക് ഫാക്ടർ VIII ലെവൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു. ഈ രോഗിക്ക് തുടക്കത്തിൽ വോൺ വില്ലിബ്രാൻഡ് രോഗമാണെന്ന് കരുതിയാണ് ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പലതവണ നടത്തിയ രക്തപരിശോധനകൾക്കു ശേഷം ഇത് ഹീമോഫീലിയ എ രോഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അനിയന്ത്രിതമായ രക്തസ്രാവം കാരണം അവരുടെ അണ്ഡാശയവും ഗർഭപാത്രവും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കൂടാതെ ഇവർ ദീർഘകാലമായി ഹോർമോൺ ചികിത്സയിലുമാണ്. ആവർത്തിച്ചുള്ള രക്തസ്രാവവും സങ്കീർണമായ സന്ധി വൈകല്യങ്ങളും കാരണം കഠിനമായ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഈ രോഗിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽനിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചു.

ആശാധാര പദ്ധതി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആശാധാര പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് എമിസിസുമാബ് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ചികിത്സ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി എമിസിസുമാബ് മരുന്ന് 18 വയസിന് താഴെയുള്ള മുഴുവൻ രോഗികൾക്കും നൽകിയത് കേരളമാണ്. രക്തസ്രാവവും ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങളും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഈ നൂതന ചികിത്സയിലൂടെ സാധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് 500ൽ അധികം രോഗികൾക്ക് ആശാധാര പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ ചികിത്സ നൽകിവരുന്നു.

