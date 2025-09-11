ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്: ഐടി വ്യവസായി വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളി
ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയായ യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
Published : September 11, 2025 at 5:52 PM IST
എറണാകുളം: തൊഴിലിടത്തിൽ ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഐടി വ്യവസായി വേണുഗോപാലകൃഷ്ണന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. ഹണി ട്രാപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയായ യുവതി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക് പൊലീസ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. നിയമവിദഗ്ധരെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ കേസിലുള്ളത്.
വേണുഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെയുള്ള പരാതി
വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി. വിവാഹശേഷം ജോലി രാജി വച്ച യുവതി പിന്നീട് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ, വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ദുരുദ്ദേശപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിച്ചു. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്നതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് തൊഴിലിടത്തിൽ വച്ച് നേരിട്ട പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടാതിരുന്നതെന്നും യുവതി മൊഴി നൽകി. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം ഇരകളെ എങ്ങനെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ഈ സംഭവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ഹണി ട്രാപ്പ് ആരോപണവും നിയമപോരാട്ടവും
യുവതി പരാതി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 30 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹണി ട്രാപ്പിന് പൊലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ യുവതിയുടെ പരാതി ലഭിച്ചതോടെ കേസിൻ്റെ ഗതി മാറുകയായിരുന്നു.
വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. കേസിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയത്.
വേണുഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കേസ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മീ ടൂ ക്യാംപെയിൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ സിനിമാ, മാധ്യമ, കോർപറേറ്റ് മേഖലകളിലെ പല പ്രമുഖർക്കെതിരെയും ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു. അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കീഴ്ജീവനക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഇത്തരം കേസുകളിലൂടെ വെളിച്ചത്തായി.
ബംഗളൂരുവിലെ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനിയിൽ ഒരു വനിതാ ജീവനക്കാരിക്ക് നേരെ നടന്ന ലൈംഗിക പീഡനം വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മാനേജരായ വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്. പരാതി നൽകിയപ്പോൾ കമ്പനി ആദ്യം നടപടിയെടുക്കാൻ മടിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി.
