ETV Bharat / state

ചക്കചുള വെട്ടാൻ മുതൽ പച്ചത്തേങ്ങ ഉണക്കാൻ വരെ യന്ത്രം; ഇത് ജോസഫിൻ്റെ ശാസ്‌ത്രലോകം

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ അമ്പതിലേറെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍. ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുത്ത ശാസ്‌ത്ര വിജ്ഞാനം. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ അംഗീകാരം. 75 -ാം വയസിലും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ജോസഫ് പീച്ചനാട്ട്.

ECO INVENTOR JOSEPH STORY OF ECO FRIENDLY INVENTION ERNAKULAM ENGINEER JOSEPH PATIENT LIFTING CHAIR INVENTION
representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസിലും കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ ജോസഫ് പീച്ചനാട്ട് കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ അമ്പതിലേറെ യന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാണ് ജോസഫ് നടത്തിയതത്രയും.

ബിരുദധാരിയായ ജോസഫ് തൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്‌തിയിലെത്തിക്കാൻ എഞ്ചിനിയറിങും വൈദ്യവുമുൾപ്പടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി ക്ലാർക്ക് ആയി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ജോസഫ് സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതോടെയാണ് മുഴുവൻ സമയവും പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഒരോ സമയത്തും സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് ജോസഫിൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍.

ആരെയും അമ്പരിക്കും ജോസഫേട്ടൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായതോടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന ചിന്ത വന്നു. ഇതിൽ തന്നെ കൃഷിക്കാരുടെയും സമൂഹത്തിലെ പ്രത്യേക പരിഗണനയർഹിക്കുന്നവരുടെയും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി തൻ്റെ ശാസ്ത്രബോധവും എഞ്ചിനിയറിങും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചതോടെയാണ് നിരവധി കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ അവകാശിയായി ജോസഫ് മാറിയത്.

കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി കൂടി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് ജോസഫ് മനസിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിച്ച് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിലെത്തി ജോസഫ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങിനെ വീടു നിർമിക്കാം എന്ന ചിന്തയിൽ രണ്ടു വീടുകൾ സ്വന്തമായി നിർമിച്ചു, ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ വീടു നിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്‌തതെന്ന് ജോസഫ് പറയുന്നു. തേനീച്ച വളർത്തലിനെ പറ്റിയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ടങ്കിലും, തേൻ ശേഖരിച്ച് കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പരിജ്ഞാനം കർഷകർക്കർക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തേൻ ശേഖരിച്ച് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിദ്യ അനിവാര്യമാണന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

eco Inventor Joseph story of Eco Friendly invention ernakulam engineer Joseph Patient lifting chair invention
കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ ജോസഫ് പീച്ചനാട്ട് (ETV Bharat)

ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പൂനെയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്ന് പഠനം നടത്തി. തുടർന്ന് ഇസ്രയിൽ പഠിക്കാന്‍ പോയി. ഇതിനും ശേഷമാണ് ജലാംശം മാറ്റി തേൻ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ യന്ത്രത്തിന് ജന്മം നൽകുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ തടയാൻ പേപ്പർ പ്ലേറ്റുകളും, പേപ്പർ ഗ്ലാസുകളും ആവശ്യമാണന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഇവ നിർമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചു.

തുടർന്ന് കേരളം മുഴുൻ ഈയൊരു ഉപകരണം വില്‌പന നടത്തുന്നതിനും, പരിശീലനത്തിനം നൽകുന്നതിനുമായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ജോസഫ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ക്യാരി ബാഗുകൾ നിർമിക്കാനായാണ് ടൈലറിങ് പഠിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ പതിനെട്ടോളം കൈ തൊഴിലുകളും ജോസഫേട്ടന് അറിയാം. ലിത്വിയം ബാറ്ററി നിർമാണത്തെ കുറിച്ച് ഈയടുത്താണ് ചെന്നൈയിൽ വച്ച് ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

eco Inventor Joseph story of Eco Friendly invention ernakulam engineer Joseph Patient lifting chair invention
കാറിനകത്ത് വീല്‍ചെയർ കണക്‌ട് ചെയ്യാനുള്ള യന്ത്രം (ETV Bharat)



പേഷ്യൻ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് ചെയർ

കിടപ്പു രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിനായി ബന്ധുക്കള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിൽ നിന്നാണ് പേഷ്യൻ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് ചെയർ എന്ന ആശയം ഉദിക്കുന്നത്. കിടപ്പു രോഗികളെ കട്ടിലിൽ നിന്നും ആയാസകരമായി ഈ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി ബാത്ത്റൂമിലേക്കും പൂമുഖത്തേക്കും മറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും.

ഇത് ഒരു ആധുനിക വീൽചെയറായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവ ബാറ്ററിയിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് ചെയർ നിർമിച്ച് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

eco Inventor Joseph story of Eco Friendly invention ernakulam engineer Joseph Patient lifting chair invention
കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ ജോസഫ് പീച്ചനാട്ട് (ETV Bharat)
വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മെഷീൻ

ഈയൊരു യന്ത്രത്തിൽ വെർജിൻ കോക്കനെട്ട് ഓയിൽ മാത്രമല്ല, ഹലുവയും പായസവുമെല്ലാം അനായാസം നിർമിക്കാം. ഈയൊരു കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ അവാർഡും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഗ്രൈൻ്ററിൻ്റെ ആകൃതിയിലുളള ഈ യന്ത്രം ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വലിപ്പത്തിൽ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അഴിച്ചു വെക്കാനും, എളുപ്പത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിന് പതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് നിർമാണ ചെലവ്.

eco Inventor Joseph story of Eco Friendly invention ernakulam engineer Joseph Patient lifting chair invention
വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മെഷീൻ (ETV Bharat)

ചക്കചുള എളുപ്പത്തിൽ വെട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഉപകരണം, ഭക്ഷ്യ മാലിന്യം കോഴിത്തീറ്റയും കാലിത്തീറ്റയും ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനും കാലികൾക്കുള്ള പുല്ലുകൾ ചെറുകഷ്‌ണങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്‌സര്‍, വീൽചെയറുകൾ പരസഹായമില്ലാതെ കാറിൻ്റെ ഡിക്കിലേക്ക് മാറ്റാനും ഇറക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം, പച്ചത്തേങ്ങയുണക്കാനുള്ള ഡ്രയർ, സ്ത്രീകൾക്ക് ആയാസരഹിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പുല്ലുവെട്ട് യന്ത്രം തുടങ്ങി നിത്യജീവിതത്തിലെ ജോലികൾ ഏളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഉപകരണങ്ങളാണ് ജോസഫ് നിർമിച്ചത്.

eco Inventor Joseph story of Eco Friendly invention ernakulam engineer Joseph Patient lifting chair invention
ചക്കചുള അരിയുന്ന മെഷീന്‍ (ETV Bharat)

കൃഷി, രോഗി പരിചരണം, മാലിന്യ സംസ്‌കരണം, കാർഷിക മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം ഉൾപ്പെടെ ഏത് വിഷയത്തിനും തന്നെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ പരിഹാരം നൽകാൻ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ചുറുക്കോടെ ഈ വയോധികൻ സന്നദ്ധനാണ്. ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ചിലരിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഭീഷണി വരെയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ജോസഫ് പറയുന്നു. സർക്കാറിൽ നിന്നും ഫണ്ടുകൾ കൈപ്പറ്റി തിയറികൾ അവതരിപ്പിച്ച് പോകുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും താനൊരു ശത്രുവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു.

eco Inventor Joseph story of Eco Friendly invention ernakulam engineer Joseph Patient lifting chair invention
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്രെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെയും അവാര്‍ഡുകള്‍ (ETV Bharat)

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുടെയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഡസനിലധികം അവാർഡുകളും ജോസഫിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്നൊവേഷൻ കൗൺസിൽ അവാർഡ് ജേതാവായ ജോസഫ് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷണശാലയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ വകുപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജോസഫിന് ഭാര്യ എൽസമ്മയും അധ്യാപകയായ മകൾ ടിഷുവും മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകി വരുന്നത്.

Also Read:ജൈവ നെല്ലറ സമൃദ്ധമാകും, ഉപ്പുവെള്ളത്തെ അതിജീവിയ്‌ക്കും; കൈപ്പാട് വിത്ത് ഗവേഷണം വിജയത്തിലേക്ക്

For All Latest Updates

TAGGED:

INVENTOR JOSEPH PEECHANATTUVIRGIN COCONUT OIL MACHINEECO FRIENDLY INVENTIONSPATIENT LIFTING CHAIR INVENTIONJOSEPH PEECHANATTU INVENTIONS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം;ഹൈദരാബാദിനടുത്ത് ഫ്യുച്ചര്‍ സിറ്റിയില്‍ നൈറ്റ് സഫാരി വരുന്നു

ബസ് എപ്പോള്‍ പുറപ്പെടണം? എഐ പറയും, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ ബസ് സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തകൃതി

നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മെ രോഗികളാക്കുന്നു! ഹൈദരാബാദില്‍ ശ്വാസ കോശ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധന

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.