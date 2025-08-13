ETV Bharat / state

യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസം; പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി - KERALA HIGH COURT RULING

പൊതു ശുചിമുറികൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൊതുജനങ്ങളെ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടയാവൂ എന്നും കോടതി നിർദേശം

Kerala High Court Rules Public Can Use Toilets at Private Petrol Pumps on Highways
ETV Bharat Kerala Team

August 13, 2025

എറണാകുളം: ദേശീയപാതയോരങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നേരത്തെ, പെട്രോൾ പമ്പുടമകളുടെ ഹർജിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ വിധി. പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം.

കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും

ഈ വർഷം ജൂൺ 18നാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടത്. പെട്രോള്‍ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം തടഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസ് സി എസ് ഡയസ് അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, സുരക്ഷ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൊതുജനങ്ങളെ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടയാവൂ. യാത്രക്കാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ശുചിമുറികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് ശുചിമുറികൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുനൽകുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക ബാധ്യതയാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ പമ്പുകൾ തുറന്നുനൽകണമെന്ന് കോടതി പമ്പുടമകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

സർക്കാരിൻ്റെ വാദവും കോടതിയുടെ നിലപാടും

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി പമ്പുകളിലെ ശൗചാലയം പൊതുസമൂഹത്തിന് കൂടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി അത് പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചില്ല. പൊതു ശുചിമുറികൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.

ഈ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വകാര്യ പെട്രോൾ പമ്പുടമകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, പൊതുസമൂഹത്തിന് സൗജന്യമായി ശുചിമുറി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് പമ്പുടമകൾക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ഭാരവും സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന പമ്പുടമകളുടെ വാദം കോടതി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിധി നൽകുന്ന ആശ്വാസവും ആശങ്കകളും

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധി ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ഹൈവേകളിലെ യാത്രയിൽ ശുചിമുറികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഈ വിധിയിലൂടെ എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും പെട്രോൾ പമ്പുകളിലെ ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചു.

അതേസമയം, ശുചിമുറികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പരിപാലനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് പമ്പുടമകൾക്ക് ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പൊതു ശുചിമുറികൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണെന്ന കോടതിയുടെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും.

