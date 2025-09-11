സിപിഎം നേതാക്കൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം; കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി
പൊലീസ് നോട്ടീസ് അവഗണിച്ച് സിപിഎം നടത്തിയ സമരത്തിൽ ആയിരത്തോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.
എറണാകുളം: കണ്ണൂരിൽ റോഡ് തടസപ്പെടുത്തി സമരം നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ സിപിഎം നേതാക്കളായ എംവി ജയരാജൻ, ഇപി ജയരാജൻ, പി ജയരാജൻ, കെവി സുമേഷ് എന്നിവർ നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇവരെ കൂടാതെ കണ്ണൂർ ടൗൺ എസ്എച്ച്ഒയും ഹാജരാകണം. കൊച്ചി മരട് സ്വദേശി എൻ പ്രകാശ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
റോഡ് ഉപരോധിച്ചത് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം ലംഘിച്ച്
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 25നാണ് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ റോഡിൽ പന്തൽ കെട്ടി സമരം നടത്തിയത്. സമരം പൊതുഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. നഗരത്തിലെ യോഗശാല റോഡിനു സമീപമുള്ള ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഉപരോധിച്ചാണ് സമരം നടന്നത്.
പൊലീസ് നോട്ടീസ് അവഗണിച്ച് സമരം
ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തി സമരം പാടില്ലെന്ന് കാണിച്ച് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സിപിഎമ്മിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് അവഗണിച്ചാണ് രാവിലെ എട്ടോടെ ഉപരോധം തുടങ്ങിയത്. സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം ഇപി ജയരാജനാണ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എംവി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായി. എം പ്രകാശൻ, പി ജയരാജൻ, കെപി സഹദേവൻ, എൻ ചന്ദ്രൻ, ടിവി രാജേഷ്, പി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കേസെടുത്തു, ആയിരത്തോളം പേർക്കെതിരെ
റോഡ് തടസപ്പെടുത്തി സമരം നടത്തിയതിന് എംവി ജയരാജനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കെവി സുമേഷ് എംഎൽഎ, വി ശിവദാസൻ എംപി, എൻ ചന്ദ്രൻ, കൂടാതെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ആയിരത്തോളം പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.
ജയിലിൽ പോകാൻ തയാർ: എംവി ജയരാജൻ
പൊലീസിൻ്റെ നോട്ടീസ് തനിക്ക് ലഭിച്ചെന്നും അത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എംവി ജയരാജൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രതികരണം. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തെ പൗരാവകാശ ലംഘനമായി ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ജയിലിൽ പോകാനും താൻ തയാറാണ്. ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്താൽ യാത്രാതടസം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യാത്രാമാർഗങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്, ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഒന്നേയുള്ളു. ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിച്ച് യാത്രാമാർഗങ്ങൾ വഴി തിരിച്ച് വിടുന്നത് പൗരാവകാശ ലംഘനമായി ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ജുഡിഷ്യറിയുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനമാണ് തെറ്റെന്നും സമരം നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
