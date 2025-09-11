ETV Bharat / state

അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളല്ല; കെ-സ്‌മാർട്ട് ഏകീകൃത നിരക്ക് ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി

അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളല്ലെന്നും, സർക്കാരുമായുള്ള കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കോടതി. അതിനാൽ ഈ കരാർ സ്വീകരിക്കാനോ പിൻമാറാനോ സംരംഭകർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

Kerala High Court Upholds Akshaya K-SMART Fee Unification (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 3:55 PM IST

എറണാകുളം: അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കെ-സ്മാർട്ട് സേവനങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃത നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. ഏകീകൃത നിരക്ക് കുറവാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അക്ഷയ സംരംഭകർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ജസ്റ്റിസ് എൻ നഗരേഷ് തള്ളി. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളല്ലെന്നും, സർക്കാരുമായുള്ള കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ ഈ കരാർ സ്വീകരിക്കുകയോ, പിൻമാറുകയോ ചെയ്യാൻ സംരംഭകർക്ക് സാധിക്കും.

ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് സർക്കാർ സേവന നിരക്ക് ഏകീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. വിവിധ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. കെ-സ്മാർട്ട് വഴി ലഭ്യമാകുന്ന 13 സേവനങ്ങൾക്കാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ ഏകീകരണം ആശ്വാസമാകും. പുതിയ നിരക്കുകൾ എല്ലാ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് വിവര സാങ്കേതികവിദ്യ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. പുതിയ ഉത്തരവോടെ തോന്നിയതുപോലെ പണം ഈടാക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കാനാകും.

പുതിയ നിരക്കുകൾ

കെ-സ്മാർട്ട് വഴിയുള്ള സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ താഴെ നൽകുന്നു:

  • ജനന, മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ: 40 രൂപ.
  • ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷനിലെ തിരുത്തലുകൾക്ക്: 50 രൂപ.
  • വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ: പൊതുവിഭാഗത്തിന് 70 രൂപയും എസ്‌സി, എസ്‌ടി വിഭാഗത്തിന് 50 രൂപയുമാണ്.
  • വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനിലെ തിരുത്തലുകൾക്ക്: 60 രൂപ.
  • ലൈസൻസ് അപേക്ഷ: 40 രൂപ.
  • ലൈസൻസ് തിരുത്തലുകൾക്ക്: 40 രൂപ.
  • പരാതി നൽകുന്നതിന്: 30 രൂപ.
  • സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അറിയിപ്പുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിന്: ഒരു പേജിന് 10 രൂപ.
  • ബിപിഎൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷയ്ക്ക്: 10 രൂപ.
  • മറ്റ് അപേക്ഷകൾക്ക്: 20 രൂപ.
  • ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റുന്നതിന്: 50 രൂപ.

നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ

നികുതി, ഫീസ് എന്നിവ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സർവീസ് ചാർജ് തുകയനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും.

  • 1000 രൂപ വരെ: 10 രൂപ.
  • 1001 മുതൽ 5000 രൂപ വരെ: 20 രൂപ.
  • 5000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ: 0.5 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപ (ഏതാണോ കുറഞ്ഞ തുക അത്).

സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം

ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക, അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ സേവനദാതാക്കൾക്ക് ഏകീകൃതമായ ഒരു നിരക്ക് പിന്തുടരേണ്ടി വരും. ഇത് ഡിജിറ്റൽ കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

