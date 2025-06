ETV Bharat / state

മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യത: സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരും; അതീവ ജാഗ്രത, പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു - KERALA RAIN ALERT

Kerala Braces For Heavy Rains Orange Alert Issued For Several Districts ( ETV Bharat )