കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും. ഉത്രാടം ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ 4ന് മഴ അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
നിലവിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മലയോര മേഖലകളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.
ഓണത്തിരക്കും മഴയുടെ വെല്ലുവിളികളും
ഓണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോപ്പിങ് ദിനങ്ങളായ ഉത്രാടം, തിരുവോണം ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കച്ചവടത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ. ഓണസദ്യക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ, പൂക്കളം ഒരുക്കാനുള്ള പൂക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ സാധാരണയായി ഉത്രാടത്തിന് മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താറുണ്ട്. ശക്തമായ മഴ ഈ തിരക്കിനെ തടസം വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തിരുവോണ ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ 5ന് മഴയുടെ ശക്തി കുറയുമെന്ന പ്രവചനം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ആഘോഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5.30ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ന്യൂനമർദം ഉണ്ടായത്.
അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കാനാണ് സാധ്യത. തുടർന്ന് ഒഡിഷയ്ക്ക് കുറുകെ പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു മുകളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴിയാണ് ന്യൂനമർദമായി രൂപപ്പെട്ടത്.
മഴ പ്രവചനവും മുന്നറിയിപ്പുകളും
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 3ന് തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും സെപ്റ്റംബർ 4ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനഫലമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് പൊതുവെ സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വടക്കൻ ജില്ലകളിലും മധ്യ ജില്ലകളുടെ ചില മേഖലയിലും സാധാരണ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മേഖലയിൽ കുറവ് മഴയാണ് ലഭിക്കുക.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ കുറവ് മഴയാണ് പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 20% കുറവ് മഴയാണെങ്കിലും മറ്റ് ഏജൻസികളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനമർദം തീവ്രമാകുന്നതിനാൽ അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റും ഉയർന്ന തിരമാലകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകി. തീരദേശവാസികൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മൺസൂൺ കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
