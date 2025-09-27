മതവിദ്വേഷ കേസ്: ചെങ്കൊട്ടുകോണം മഠാധിപതി ശാന്താനന്ദമഹർഷിയുടെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു
പന്തളത്ത് നടന്ന ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൽ വാവർ സങ്കൽപ്പത്തിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കേസ്. ഐപിസി 153എ, 295എ എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് മഹർഷിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Published : September 27, 2025 at 6:26 PM IST
എറണാകുളം: മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ചെങ്കൊട്ടുകോണം മഠാധിപതി ശാന്താനന്ദമഹർഷിയുടെ അറസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി ഒക്ടോബർ 15 വരെ തടഞ്ഞു. പന്തളത്ത് നടന്ന ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൽ വാവർ സങ്കൽപ്പത്തിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മഹർഷിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
തൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശാന്താനന്ദമഹർഷി നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. മഹർഷിയുടെ അപേക്ഷയിൽ സർക്കാർ, പന്തളം എസ്എച്ച്ഒ, പരാതിക്കാരനായ അഡ്വ. അനൂപ് വിആർ എന്നിവർക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 15ന് കോടതി ഈ ജാമ്യാപേക്ഷ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
കേസിലേക്ക് നയിച്ച പരാമർശങ്ങൾ
പന്തളത്തെ ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമ വേദിയിൽ വച്ചാണ് ശാന്താനന്ദമഹർഷി വിവാദപരമായ പരാമർശം നടത്തിയത്. വാവർ ഒരു മുസ്ലിം ആക്രമണകാരിയാണ്, അയ്യപ്പനെ ആക്രമിച്ച് യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ വന്ന തീവ്രവാദിയാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ.
ഈ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രാജകുടുംബാംഗത്തിൻ്റേത് അടക്കം മൂന്ന് പരാതികളാണ് പന്തളം പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ അനൂപ് വിആർ, ഡിവൈഎഫ്ഐ പന്തളം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് പരാതിക്കാർ.
കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ അനൂപിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് മതവിദ്വേഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. പരാമർശം വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും മതസ്പർധ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പന്തളം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
മഹർഷിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ വകുപ്പുകൾ
ശാന്താനന്ദമഹർഷിക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഐപിസി 153എ (വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത വളർത്തുക), 295എ (ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മതവികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക) എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ചുമത്തിയ വകുപ്പുകൾ.
ഈ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ, പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ നിയമനടപടികളിലേക്കു നീങ്ങിയത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രസംഗം പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ്.
ശാന്താനന്ദമഹർഷിയുടെ വാദങ്ങൾ
കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ, താൻ ആരെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശാന്താനന്ദമഹർഷി വാദിച്ചു. തൻ്റെ പ്രസംഗം മതസ്പർധ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തു.
മതപരമായ ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചരിത്രപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് പ്രസംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് മഹർഷിയുടെ വിശദീകരണം. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശവും (ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(എ)) നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർവരമ്പ് നിർണയിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രധാനമാണ്.
കേസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം
ശബരിമലയിലെ വാവർ സങ്കൽപം കേരളത്തിൻ്റെ മതമൈത്രിയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ അരികിൽ വാവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നതും, വാവരുടെ പള്ളിയിൽ പോയതിനു ശേഷമേ ശബരിമല യാത്ര പൂർണമാവുകയുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസവും മതസൗഹാർദത്തിന് അടിവരയിടുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വാവർക്കെതിരായുള്ള പരാമർശം പൊതുസമൂഹത്തിലും വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരുന്നു. അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി, ഇത്തരം കേസുകളിലെ നിയമപരമായ പരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഒക്ടോബർ 15ന് ഹൈക്കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കവും, അതിൻ്റെ സാഹചര്യവും, മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള യഥാർഥ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കും. സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുൻപും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; മതവികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുടെ പേരിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകളുടെ പേരിലും നിരവധി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Also Read:- കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഐഎസ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിന് ശ്രമിച്ചു; രണ്ട് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാർ, തിങ്കളാഴ്ച ശിക്ഷ വിധിക്കും