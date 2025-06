ETV Bharat / state

എന്താണ് ആഭിചാര നിരോധന നിയമം? പിന്മാറാനുള്ള കാരണം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി - ANTI SUPERSTITION LAW

പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആഭിചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ നിയമനിർമാണം നടത്തിയ ചില പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയാണ്:

മഹാരാഷ്ട്ര: 2013ൽ മഹാരാഷ്ട്ര "Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act" എന്ന നിയമം പാസാക്കി. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്ത് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുക, ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുക, നരബലി നടത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.

കർണാടക: 2017ൽ കർണാടക "Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act" എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികളെയും കറുത്ത മാന്ത്രികവിദ്യകളെയും നിരോധിക്കുന്നു. ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, അസം: ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രവാദം ആരോപിച്ച് സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും തടയാൻ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെ "വിച്ച്-ഹണ്ടിങ്" (മന്ത്രവാദി വേട്ട) എന്നാണ് സാധാരണയായി പറയാറ്.

നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ

ഈ നിയമങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുന്ന ചില പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയാണ്:

നരബലി നിരോധനം: നരബലി പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമത്തിലെ കൊലപാതക കുറ്റമായും പരിഗണിക്കപ്പെടും.

മാന്ത്രിക ചികിത്സകൾ നിരോധിക്കൽ: രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കാൻ മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ തേടുന്നതിൽനിന്ന് ആളുകളെ തടയുന്നതും കുറ്റകരമാണ്.

അന്ധവിശ്വാസ ചൂഷണം: അമാനുഷിക ശക്തികളുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ, കബളിപ്പിക്കുകയോ, സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.

ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങൾ: പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ, ദുർമന്ത്രവാദം എന്നിവയുടെ പേരിൽ ആളുകളെ കെട്ടിയിടുക, തല്ലിച്ചതയ്ക്കുക, ചൂടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പൊള്ളിക്കുക തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

മന്ത്രവാദി ആരോപണം: ഒരാളെ "മന്ത്രവാദി" എന്ന് മുദ്രകുത്തി അപമാനിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.

നിയമനിർമാണത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ

ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് അധ്യക്ഷനായ കേരള നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ, "ദി കേരള പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഹ്യൂമൻ ഈവിൾ പ്രാക്ടീസസ്, സോർസെറി ആൻഡ് ബ്ലാക് മാജിക് ബിൽ, 2019" എന്ന പേരിൽ ഒരു കരട് ബിൽ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും കർണാടകയിലെയും സമാന നിയമങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2018ൽ പി ടി തോമസ് എം എൽ എയും, 2021ൽ കെ ഡി പ്രസേനൻ എം എൽ എയും അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

2022ൽ ഇലന്തൂരിൽ നടന്ന മനുഷ്യബലിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഈ നിയമനിർമാണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ വീണ്ടും പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ഒരു നിയമം വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വ്യാപകമായ ആവശ്യം ഉയർന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സർക്കാർ പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മതവിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും വ്രണപ്പെടുത്താതെ ഒരു നിയമം എങ്ങനെ നിർമിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ സർക്കാരിനുണ്ട്. ചില ആചാരങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസമായി കണക്കാക്കുന്നത് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുമോ എന്ന ഭയം നിയമനിർമാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാന സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് സൂചന.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ

കേരള ഹൈക്കോടതി അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട്, ആഭിചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഒരു നിയമനിർമാണം പരിഗണനയിലുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2022ൽ സർക്കാർ ഒരു നിയമനിർമാണം ആലോചിക്കുന്നതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു, അതിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കരട് ബില്ലിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്: നരബലി പൂർണമായും നിരോധിക്കുക, പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ, മാന്ത്രിക ചികിത്സകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കുക, അമാനുഷിക ശക്തികളുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയോ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് തടയുക, രോഗങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ തേടുന്നതിൽനിന്ന് ആളുകളെ തടയുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാക്കുക, മാസമുറയുള്ള സ്ത്രീകളെ മാറ്റിനിർത്തുന്നത് പോലുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ആചാരങ്ങൾ നിരോധിക്കുക, ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ തടവും പിഴയും ഏർപ്പെടുത്തുക.

പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ

വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും വേർതിരിക്കൽ: മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ഹനിക്കാതെ, ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മാത്രം എങ്ങനെ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. നിയമം പാസാക്കുന്നതിന് വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെയും പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

