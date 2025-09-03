ETV Bharat / state

അയ്യപ്പ സംഗമം: സർക്കാർ ഖജനാവിലെ പണമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി - KERALA HIGH COURT NEWS

സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് നാല് കോടി രൂപ മുടക്കി രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം. ആരാണ്, എന്തിനാണ്, എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും കോടതി ഉന്നയിച്ചു.

Sabarimala controversy Travancore Devaswom Board Public interest litigation Government religious funding
Kerala High Court Questions Government on Global Ayyappa Sangamam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ശബരിമലയെ ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കാൻ ഇത്തരം പരിപാടി ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നും, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും അയ്യപ്പ സംഗമവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നാല് കോടി രൂപ മുടക്കി രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്.

ആരാണ്, എന്തിനാണ്, എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനും ജസ്റ്റിസ് വിഎം ശ്യാംകുമാറും ഉൾപ്പെട്ട അവധിക്കാല ബെഞ്ചിൻ്റെ ചോദ്യം. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, ബോർഡിൻ്റെ 75ആം വാർഷിക ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നുമാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്, മതനിരപേക്ഷത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

ദേവസ്വം ബോർഡിന് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നും ശബരിമലയിൽ മാത്രമാണോ ഈ പരിപാടിയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും അയ്യപ്പ സംഗമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി, സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്ന് വിമർശിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് പരിപാടിയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഹർജി നൽകിയത്. സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം ഭരണഘടന വിരുദ്ധവും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചുമതലകൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. മതേതര സർക്കാരിന് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായി ഇടപെടാൻ അധികാരമില്ലെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പണം മുടക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അയ്യപ്പ സംഗമം രാഷ്ട്രീയ, വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി, അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് സമാഹരണവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനും നിർദേശം നൽകി. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉറപ്പാക്കണം. ദേവസ്വം ബെഞ്ച് മുമ്പാകെയുള്ള ഹർജിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാനായി വിഷയം സെപ്റ്റംബർ 9ലേക്ക് മാറ്റി. ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ്റെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 20നാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം. ടിഡിബിയുടെ 75 ആം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പമ്പയിലാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ 3,000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

More Read:- ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: യുഡിഎഫ് സഹകരിക്കില്ല; സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയെന്ന് വിഡി സതീശൻ

എറണാകുളം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ശബരിമലയെ ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കാൻ ഇത്തരം പരിപാടി ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നും, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും അയ്യപ്പ സംഗമവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നാല് കോടി രൂപ മുടക്കി രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്.

ആരാണ്, എന്തിനാണ്, എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനും ജസ്റ്റിസ് വിഎം ശ്യാംകുമാറും ഉൾപ്പെട്ട അവധിക്കാല ബെഞ്ചിൻ്റെ ചോദ്യം. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും, ബോർഡിൻ്റെ 75ആം വാർഷിക ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നുമാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്, മതനിരപേക്ഷത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

ദേവസ്വം ബോർഡിന് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നും ശബരിമലയിൽ മാത്രമാണോ ഈ പരിപാടിയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും അയ്യപ്പ സംഗമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി, സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്ന് വിമർശിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് പരിപാടിയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ് ഹർജി നൽകിയത്. സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം ഭരണഘടന വിരുദ്ധവും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചുമതലകൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. മതേതര സർക്കാരിന് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമപരമായി ഇടപെടാൻ അധികാരമില്ലെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പണം മുടക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അയ്യപ്പ സംഗമം രാഷ്ട്രീയ, വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി, അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് സമാഹരണവും നടത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനും നിർദേശം നൽകി. പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉറപ്പാക്കണം. ദേവസ്വം ബെഞ്ച് മുമ്പാകെയുള്ള ഹർജിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാനായി വിഷയം സെപ്റ്റംബർ 9ലേക്ക് മാറ്റി. ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ്റെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 20നാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം. ടിഡിബിയുടെ 75 ആം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പമ്പയിലാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ 3,000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

More Read:- ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: യുഡിഎഫ് സഹകരിക്കില്ല; സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയെന്ന് വിഡി സതീശൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

SABARIMALA CONTROVERSYTRAVANCORE DEVASWOM BOARDPUBLIC INTEREST LITIGATIONGOVERNMENT RELIGIOUS FUNDINGKERALA HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.