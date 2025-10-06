ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തില് നിർണായക ഉത്തരവ്; എഡിജിപിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. അന്വേഷണം എഡിജിപിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില്.
Published : October 6, 2025 at 11:53 AM IST
എറണാകുളം : ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തില് നിർണായക ഇടപെടല് നടത്തി ഹൈക്കോടതി. അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എഡിജിപി എച്ച് വെങ്കിടേശിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
സ്വർണപ്പാളി സംഭവത്തില് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 2019ല് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വർണപ്പാളി സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തൂക്കവും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോള് സ്വർണപ്പാളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തൂക്കവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുൻ നിർത്തിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങളത്രയും.