സർക്കാരിന്റെ വികസന സദസിന് തുടക്കം; ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങുന്ന പരിപാടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം
പ്രതിപക്ഷം കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും വികസനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗം
Published : September 22, 2025 at 5:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇടതു സർക്കാരിന്റെ വികസന സദസിന് തലസ്ഥാനത്ത് തുടക്കം. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സദസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ വികസന സദസാണ് ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പരിപാടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടാണെന്ന് ആരോപിച്ച് വികസന സദസ് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷം കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും വികസനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗം. എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിതമെന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം. എല്ലാവരും അവരുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് കഴിയാവുന്ന പിന്തുണ നൽകണം. രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലും മുന്നണി അടിസ്ഥാനത്തിലും എപ്പോഴും നാടിന്റെ വികസനത്തിന് മുൻഗണന കാണിക്കണം. ആ ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വപെട്ടവർ കാണിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികാരത്തിലെത്തും. ഏതെങ്കിലും വേർ തിരിവ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതായി ഒരു ആക്ഷേപവും ഒരു കൂട്ടരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ. ഭാവി വികസന സാധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതു ക്രോഡീകരിച്ചു ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വികസന സദസ്.
ആദ്യമായാണ് നാടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കേട്ടുള്ള വികസനം യഥാർഥ്യമാകുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിതമെന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം. എല്ലാവരും അവരുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് കഴിയാവുന്ന പിന്തുണ നൽകണം. രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലും മുന്നണി അടിസ്ഥാനത്തിലും എപ്പോഴും നാടിന്റെ വികസനത്തിന് മുൻഗണന കാണിക്കണമല്ലോ.
ആ ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വപെട്ടവർ കാണിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. സർക്കാരും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇഴയെടുപ്പം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് വരുന്നത്. ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും എന്ന ചിന്ത പൊതുവിലുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് അധികാരികൾ എന്ന ചിന്ത നല്ലതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.