തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ ജില്ലകളിലും നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. ആദ്യ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്തെ പാപ്പനംകോടാണ് ഒരുക്കുക(Kerala Govt Decided To Start Skill Development Centers In All Districts). ഇതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽ എക്‌സലന്‍സിന്‍റെ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

നൈപുണ്യ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ, നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിനായി വിവിധ മേഖലകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കോഴ്‌സുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും ജില്ലാ നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാക്കും. നൈപുണ്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന പദ്ധതികൾ, ഗ്രാൻഡ് എന്നിവയെ കുറിച്ചും കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തും.

സംസ്ഥാനത്ത് നൈപുണ്യ വികസന പ്രക്രിയയിൽ സ്വകാര്യ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള മികച്ച നൈപുണ്യ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ പോളിസിക്ക് കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്‌കിൽ എക്‌സലന്‍സ് ബോർഡ്‌ അംഗീകാരം നൽകി. പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ കൂടുതൽ മികവിന്‍റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കെഎഎസ്‌ഇന്‍റെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.