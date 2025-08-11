തിരുവനന്തപുരം: ഓഗസ്റ്റ് 14 വിഭജന ഭീതിയുടെ ഓർമദിനമായി ആചരിക്കാൻ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് സർക്കുലറയച്ച ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ രാജ്ഭവൻ വഴി നടപ്പാക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം അജണ്ടകൾക്ക് സർവകലാശാലകളെ വേദിയാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 78 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് പുറമെ മറ്റൊരു ദിനാചരണം വേണമെന്നുള്ള ഈ ആശയം സംഘപരിവാറിൻ്റേതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന് പാദസേവ ചെയ്തവർക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടേണ്ടത്. വിദേശശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ താത്പര്യം കാട്ടാതെ 'ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ' പടനയിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ വിഭജന ഭീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിപക്ഷ നിലപാടുകൾ
ഗവർണറുടെ നടപടി അപലപനീയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരുന്ന് ഗവർണർ ആർഎസ്എസ്സിൻ്റെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സതീശൻ, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സർക്കാരിൻ്റെ എതിർപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണർ സമാന്തര ഭരണം നടത്തുകയാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും ആരോപിച്ചു.
രാജ്ഭവൻ്റെ വിശദീകരണം
'വിഭജന ഭീകര ദിനം' സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കുലർ ജൂണിൽ ഇറങ്ങിയതാണെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയതെന്നും രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൽ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ത്യാ വിഭജനമെന്ന് പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ദാസന്മാർ മറന്നുപോവുകയാണെന്നും വിഭജനസമയത്ത് കലാപം തടയാൻ ശ്രമിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലും പരിഹസിച്ച കൂട്ടരാണ് സംഘപരിവാർ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗവർണർ-സർക്കാർ തർക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ച
ഈ സംഭവം ഗവർണറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായമാണ്. സർവകലാശാലാ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവർണർ നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്നതിനെതിരെ സർക്കാർ നേരത്തെയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ ഗവർണർക്ക് ചില അധികാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, സർക്കാർ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിഭജന ഭീതിയുടെ ഓർമദിനം ആചരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിന് ഈ സർക്കുലർ പുതിയ മാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
Also Read:- കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്; 7.65 കോടി തട്ടിയ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ