മലയാളത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സി സ്‌പേസ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം : കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്‍റെ കീഴിൽ നിർമ്മിച്ച സി സ്പേയ്‌സ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം (OTT Platform) മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു (Kerala Government's OTT Platform C Space Has Been Given To The Nation). ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്ന കാലമാണിതെന്നും ഈ മാറ്റത്തെ ഉൾകൊള്ളലാണ് സി സ്പേസ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (CM Pinarayi Vijayan) പറഞ്ഞു. ആപ്പ് പ്ലേ സ്‌റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്‌റ്റോറിലും ഇന്ന് (07-03-2024) മുതൽ ലഭ്യമാകും.

സി സ്പേസ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം : മറ്റ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പേ പെർ വ്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിനിമ കാണാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് സി സ്പേസിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ഇത് പ്രകാരം കാണുന്ന സിനിമകൾക്ക് മാത്രം പണം നൽകിയാൽ മതി. അതായത് ഫീച്ചർ ഫിലിമിന് 75 രൂപയും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കണ്ടെന്‍റുകൾ അതിൽ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കും കാണാൻ കഴിയും. 40 മിനിറ്റ് ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് 40 രൂപയും 30 മിനിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് 30 രൂപയും 20 മിനിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് 20 രൂപ എന്നിങ്ങനെയുമാണ് നിരക്ക്.

സംസ്ഥാന,ദേശീയ അന്തർദേശീയ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച സിനിമകൾ, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നിർമ്മിച്ച സിനിമകൾ, ഡോക്യുമെന്‍ററികൾ, ഷോർട് ഫിലിമുകൾ, പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക. ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ പകുതി അക്കാദമിക്കും പകുതി സിനിമയുടെ നിർമാതാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശം നേടിയ ആളുകൾക്കോ നൽകും.

സിനിമ പ്രദർശനത്തിലും ആസ്വാദനത്തിലും ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്‍റർനെറ്റിന്‍റെ കാലത്ത് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പ്രസക്തി വർധിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ പരിപോഷണത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമുള്ള പുത്തൻ ചുവടുവെയ്‌പ്പായി സി സ്പേസ് മാറുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ കീഴിൽ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് സി സ്പേസ് എന്ന് സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.

