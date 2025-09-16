ETV Bharat / state

സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ഡോ. ബി അശോകിൻ്റെ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് ട്രിബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു

പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയ ഉത്തരവാണ് ട്രിബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ഉണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഈ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് സൂചന.

Kerala government bureaucracy, agricultural department secretary, chief minister dispute, administrative tribunal ruling
Dr B Ashok (Facebook_File)
എറണാകുളം: കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി അശോകിനെ വീണ്ടും സ്ഥലംമാറ്റിയ സർക്കാർ നടപടിക്ക് കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ സ്റ്റേ. പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയ ഉത്തരവാണ് ട്രിബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. സ്ഥലം മാറ്റത്തിനെതിരെ ബി അശോക് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

നേരത്തേയും സ്ഥലം മാറ്റം

മുൻപും പല തവണ ഡോ. ബി അശോകിനെ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾ ട്രിബ്യൂണൽ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കെടിഡിഎഫ്‌സി ചെയർമാനായും, തദ്ദേശഭരണ പരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനായും അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ച ഉത്തരവുകൾ ട്രിബ്യൂണൽ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ബി അശോക് കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരികെ ചുമതലയേറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ഭിന്നത

കേര പദ്ധതിയുടെ വാർത്ത ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് അശോകിനെ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ലോകബാങ്ക് വായ്പ വകമാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് രേഖകൾ നേരിട്ട് ശേഖരിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ അശോക് ചോദിച്ചിരുന്നു.

ട്രൈബ്യൂണൽ ഇടപെടൽ

ബി അശോകിനെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാനാണെന്നും, ഇത് അദ്ദേഹത്തെ പഴിചാരാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ അശോക് ട്രിബ്യൂണലിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു. ട്രിബ്യൂണൽ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ്. ഇതും സ്റ്റേ ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ, അന്തിമ തീരുമാനം വരുംവരെ അശോകിന് കൃഷി വകുപ്പിൽ തുടരാം.

പുതിയ നിയമനങ്ങൾ

ബി അശോകിന് പകരമായി കൃഷി വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി ടിങ്കു ബിശ്വാളിനെയാണ് നിയമിച്ചിരുന്നത്. ടിങ്കു ബിശ്വാളിന് ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും നിലവിലുണ്ട്. പുതിയ സ്ഥലംമാറ്റം സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഇടപെടൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കും തടസമുണ്ടാക്കി.

സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി

ബി അശോകിനെ വീണ്ടും സ്ഥലംമാറ്റിയത് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ട്രിബ്യൂണൽ നൽകിയ സ്റ്റേ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത് കടുത്ത നടപടികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്. ഈ തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

KERALA GOVERNMENT BUREAUCRACYAGRICULTURAL DEPARTMENT SECRETARYCHIEF MINISTER DISPUTEADMINISTRATIVE TRIBUNAL RULINGB ASHOK

