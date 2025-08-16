ETV Bharat / state

അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയായി “'സ്വതന്ത്ര“; തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ ഈ വർഷം ലഭിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ കുഞ്ഞ് - AMMATHOTTIL NEW GUEST

കുഞ്ഞിന്‌ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന്‌ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന്‌ കുഞ്ഞിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 7:18 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനത്തെ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ പുതിയ അതിഥിയെത്തി. ഏകദേശം ഒരാഴ്‌ച പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് ഇന്ന് (ശനി) വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ ലഭിച്ചതെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.എൽ അരുൺഗോപി അറിയിച്ചു. രാജ്യം 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ലഭിച്ച കുഞ്ഞിന്‌ 'സ്വതന്ത്ര‘ എന്ന്‌ പേരിട്ടു.

2.8 കിലോ തൂക്കം വരുന്ന കുഞ്ഞിനെ തൈക്കാട്‌ സ്‌ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തി. കുഞ്ഞിന്‌ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന്‌ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന്‌ കുഞ്ഞിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ ഈ വർഷം ലഭിക്കുന്ന ഒൻപതാമത്തെ കുഞ്ഞാണ്‌ സ്വതന്ത്ര.

ആലപ്പുഴയിൽ ലഭിച്ച നാലു കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 13 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയ്‌ക്ക്‌ ഈ വർഷം പരിചരണയ്‌ക്കായി ലഭിച്ചത്‌. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. കുട്ടിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ നടപടി ആരംഭിക്കേണ്ടതിനാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട്‌ മാസത്തിനകം സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.എൽ അരുൺഗോപി വ്യക്തമാക്കി.

എന്താണ് അമ്മത്തൊട്ടില്‍?

കേരള സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നവജാതശിശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 2002-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ പദ്ധതി. അനാഥരായ നവജാതശിശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക, ശിശുക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്ത് അനാഥാലയങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ദത്തെടുക്കലിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

