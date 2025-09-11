അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പിന്നാലെ ന്യൂനപക്ഷ സംഗമവുമായി സർക്കാർ
Published : September 11, 2025 at 7:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പിന്നാലെ ന്യൂനപക്ഷ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം. കോഴിക്കോടോ കൊച്ചിയിലോ വച്ചാകും ന്യൂനപക്ഷ സംഗമം നടക്കുക. സർക്കാരിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'വിഷൻ 2031' എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്.
ന്യൂനപക്ഷ സംഗമം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം പെട്ടെന്നാണ് വന്നത്. അയ്യപ്പ സംഗമം ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബിജെപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളും അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 1500 ഓളം പേർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. വിവിധ സമുദായ സംഘടന നേതാക്കളുമായി സർക്കാർ ഇതിനകം ആശയവിനിമയം ആരംഭിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളും സംഗമത്തിൽ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യും.
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ചർച്ചാവിഷയമാകും. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശ വിഷയത്തിലെ സർക്കാർ നിലപാടിൽനിന്നും വനിതാമതിൽ ആശയത്തിൽനിന്നും പിന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ നീക്കം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
സിറോ മലബാർ സഭയുടെയും എംഇഎസിൻ്റെയും പ്രതികരണം
ന്യൂനപക്ഷ സംഗമ തീരുമാനത്തിന് ക്രിസ്ത്യൻ - മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ നിലപാടല്ല വരുന്നതെന്നാണ് സൂചന. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പിന്നാലെ ന്യൂനപക്ഷ സംഗമം നടത്തുന്നത് മതവർഗീയത വളർത്തുന്നതാണോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ മുൻ വക്താവ് ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു. മതത്തിൻ്റെ ആവരണമില്ലാതെ മനുഷ്യരെ കാണാൻ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.
മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. അതിനെ മറ്റൊരു വർഗീയത കൊണ്ടല്ല എതിർക്കേണ്ടതെന്നും, ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഭൂരിപക്ഷവും കൂടി ചേർന്നാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും പോൾ തേലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു. അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സെക്യുലറായി കാണാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മതസംഘടനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടരുതെന്ന് എംഇഎസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഡോ. ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ പാലൊളി കമ്മിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരികയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ സംഗമത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ആശങ്കയില്ലെന്നും വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ സംഗമം നടത്തുന്നതെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നും ഫസൽ ഗഫൂർ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 20നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടക്കുന്നത്. ഈ സംഗമം ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനമാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
