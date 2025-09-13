'നഗരവത്കരണത്തെ തടയാനാവില്ല'; കരട് നഗരനയം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്
കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ ഉയർന്നുവന്ന മുന്നൂറോളം ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉടൻതന്നെ കരട് നഗരനയം ആവിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി. ഈ കരട് നയം മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ അന്തിമ നയമായി പുറത്തിറക്കും.
Published : September 13, 2025 at 8:56 PM IST
എറണാകുളം: നഗരവത്കരണത്തെ യാഥാർഥ്യമായി അംഗീകരിച്ച് കേരളത്തിനായി ഒരു നഗര നയം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ ഉയർന്നുവന്ന മുന്നൂറിലധികം പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരട് നഗര നയം ഉടൻ ആവിഷ്കരിക്കും. മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇത് നയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത 25 വർഷത്തെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അർബൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി മൂവായിരത്തോളം പേരെ നേരിൽ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു അർബൻ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടുദിവസത്തെ കോൺക്ലേവിൽ മൂവായിരത്തിലധികം പ്രതിനിധികളും 12 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്തു.
സഹകരണ ധാരണകളും ചാർട്ടറും
കോൺക്ലേവിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും (കില) യുഎൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ക്രിസും തമ്മിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള താത്പര്യപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്ക്കും. കൂടാതെ, അർബൻ പോളിസിയുടെ ഗ്ലോബൽ പാർട്ണറാകാൻ യുഎൻ ഹാബിറ്റാറ്റുമായി താത്പര്യപത്രം ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും സൗഹൃദപരമായ നഗരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് യുണിസെഫുമായി ചേർന്ന് കില തയാറാക്കിയ ചാർട്ടറും കോൺക്ലേവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
നഗര നയവും പ്രധാന നിർദേശങ്ങളും
സുസ്ഥിരത, സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ ഹബുകളാക്കി നഗരങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കൽ, പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം, തൊഴിൽ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യ വികസനം, നഗര ഭരണത്തിൻ്റെ ആധുനികവത്കരണം എന്നിവയാണ് കോൺക്ലേവിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ. നഗരസ്ഥാപനങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ശാക്തീകരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നഗരവത്കരണം നടക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളായ കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വയോജനങ്ങൾ, ദരിദ്രർ എന്നിവർ ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാനുള്ള ധാരാളം നിർദേശങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതായി മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാമ്പത്തിക ഹബുകൾ
ഓരോ നഗരത്തിനും ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശം കമ്മിഷൻ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കാർബൺ ന്യൂട്രലുമായ നഗരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതും പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളെ ധനകാര്യ, വിദ്യാഭ്യാസ ഹബുകളായും കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളെ സാഹിത്യ ഹബുകളായും വികസിപ്പിക്കും. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളെ വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, ഫാഷൻ ഹബുകളായാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
നഗരഭരണ നവീകരണം
നഗരഭരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഡാറ്റ, എഐ ടൂളുകൾ എന്നിവ കെ-സ്മാർട്ട്, സുലേഖ പോർട്ടലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നഗര നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും അടുത്ത രണ്ടുവർഷത്തിനകം അർബൻ ഒബ്സർവേറ്ററികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. നഗരങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം, ധനകാര്യം, ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക പ്രൊഫഷനൽ കേഡറുകൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളുമുണ്ട്. നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പെർഫോമൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രേഡിങ് നടപ്പാക്കുന്നത് കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ജനപങ്കാളിത്തവും വിഭവസമാഹരണവും
നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള നിർദേശം സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരസഭകളിലെ വാർഡ് സഭകളിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ഓൺലൈൻ സഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. വിഭവ സമാഹരണത്തിനായി വസ്തുക്കളുടെ ജിഐ മാപ്പിങ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കാലാവസ്ഥാ ഫണ്ട്, ഗ്രീൻ ബോണ്ടുകൾ, സഹകരണ മേഖല, പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സഹകരണം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം നടപ്പാക്കുന്നതിനും നഗര സൗന്ദര്യവത്കരണം ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി ഏറ്റെടുക്കാനും നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.
