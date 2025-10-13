റെക്കോഡ് വേട്ട: 87 കേസുകളിലായി 32 കോടിയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി; കടത്തിന് പിന്നിലെ വമ്പൻമാരെ തേടി അന്വേഷണ സംഘം
ശരീരത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും ഒളിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ കടത്തുതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വമ്പൻമാരെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
Published : October 13, 2025 at 10:01 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണക്കടത്ത് വീണ്ടും സജീവമാവുന്നു. ഇടവേളക്ക് ശേഷം കടത്തുകാർ രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അധികൃതർ പരിശോധന കർശനമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് കസ്റ്റംസും ഡിആർഐയും (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫിസ് റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ്) ചേർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണം പിടികൂടിയത്.
ഞായറാഴ്ച (12.10.2025) തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽനിന്ന് 360 ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. സ്വർണക്കടത്ത് കേസുകളിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ വർധന ഉണ്ടായതായി കസ്റ്റംസ് (പ്രിവൻ്റീവ്) കമ്മിഷണറേറ്റ്, കൊച്ചി അറിയിച്ചു. സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് കടത്ത് കൂടാൻ കാരണമെന്നും കസ്റ്റംസ് സൂചിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലായി 1.6 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ 630 ഗ്രാം സ്വർണം ഡിആർഐ കണ്ടെടുത്തു. സ്വർണം കടത്തുന്നതിൽ വർധന ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ജാഗ്രതയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയത്.
കടത്താൻ പുതുതന്ത്രങ്ങൾ
കടത്തുകാർ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും സ്വർണം ഒളിപ്പിക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തുകളായോ കല്ലുകളായോ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയും സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കസ്റ്റംസ് കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ജനുവരിക്കും ജൂലൈക്കും ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ 87 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഈ കേസുകളിൽ ഏകദേശം 32 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന 40.6 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു. സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6 ശതമാനമായി കുറച്ച സമയത്ത് സ്വർണക്കടത്ത് കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വർണവിലയിലെ വർധനവ് കാരണം കടത്ത് രീതിയിൽ മാറ്റം വരികയും കേസുകൾ വർധിക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ കടത്തും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന. സ്വർണക്കടത്തുകാർ പലപ്പോഴും യാത്രക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചും പുതിയ വഴികളിലൂടെ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി കടത്ത് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതർ നടത്തുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയതിലൂടെ നിരവധി കേസുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സ്വർണം ഒളിപ്പിക്കാൻ കടത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അധികൃതർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ക്യാപ്സൂളുകളാക്കി ഒളിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലും, വസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അറകളിലും, പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി അടിവസ്ത്രങ്ങളിലും ചെരിപ്പുകളിലും ഒളിപ്പിച്ചും സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി, ആഭരണങ്ങളിലെ കല്ലുകളുടെ രൂപത്തിൽ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് കസ്റ്റംസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആഭരണങ്ങളുടെ പരിശോധനയും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം പൊടിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി, ഇത് ബാഗുകളിലും തുണികളിലും തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കാനും ചില റാക്കറ്റുകൾ ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുകയും, അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പും (എ.എസ്.ജി) കസ്റ്റംസും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാധുനിക സ്കാനിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 'ബോഡി സ്കാനറുകൾ' കൂടുതൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കടത്ത് തടയാൻ സഹായകമായേക്കും.
താവളം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു
കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണക്കടത്ത് കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നതോടെ, ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈ, മംഗലാപുരം, കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സമീപ മാസങ്ങളിൽ സ്വർണക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലെ കടത്ത് ശൃംഖലകൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കാം. കേരളത്തിൽ പിടിവീഴുമ്പോൾ കടത്തുകാർ മറ്റ് റൂട്ടുകൾ തേടുന്നുവെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായ പലരും കാരിയർമാർ (സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നവർ) മാത്രമാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് തുച്ഛമായ പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. പലപ്പോഴും വലിയ കടത്ത് ശൃംഖലകളുടെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമായിരിക്കും ഇവർ. ഈ പ്രധാന കണ്ണികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ഡിആർഐയും കസ്റ്റംസും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണക്കടത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാനികളെയും, പണം മുടക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
മുൻപ്, വലിയ അളവിലുള്ള സ്വർണം നയതന്ത്ര ബാഗേജുകളുടെ മറവിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് കേരളത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇത്തരം വലിയ കേസുകൾ സ്വർണക്കടത്തിന് പിന്നിലെ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, എല്ലാതരം കാർഗോ, ബാഗേജ് പരിശോധനകളും കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ നടത്താൻ കസ്റ്റംസ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കും, നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അറിയിച്ചു.
