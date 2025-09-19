സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യം; കല്ലുമ്മക്കായ ഹാച്ചറി പുതിയങ്ങാടിയില്, നിര്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തില്
മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മത്സ്യ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
Published : September 19, 2025 at 1:08 PM IST
കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കല്ലുമ്മക്കായ -കടല് മത്സ്യ വിത്തുത്പാദന ഹാച്ചറി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയങ്ങാടിയില് ഒരുങ്ങുന്നു. പ്രതിവര്ഷം 50 ലക്ഷം കടല് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളും 50 ലക്ഷം കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുമാണ് ഈ ഹാച്ചറി വഴി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹാച്ചറി പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിയില് മലബാര് സ്വയംപര്യാപ്തമാകുമെന്ന് എം.വിജിൻ എംഎല്എ പറയുന്നു.
കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ മോഡുലാര് ഹാച്ചറി സൗകര്യങ്ങളും കടല് മത്സ്യങ്ങളുടെ വിത്തുത്പാദനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായ ലൈവ് ഫീഡ് പ്രൊഡക്ഷന് യൂണിറ്റ്, ആല്ഗല് കള്ച്ചര് യൂണിറ്റ്, പൊരുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വിത്തുത്പാദനത്തിനും ആവശ്യമായ റീ സര്ക്കുലേറ്ററി അക്വാകള്ച്ചര് സിസ്റ്റം, ലാര്വല് റയറിങ് ടാങ്കുകള്, ലബോറട്ടറി സംവിധാനം എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 5 കോടി: മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മത്സ്യ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വിത്തുത്പാദനത്തിനും റെയറിങ്ങിനുമായി 1208.6 ചതുരശ്ര മീറ്ററില് ഹാച്ചറി കെട്ടിടം, 133 മീറ്റര് നീളത്തില് ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം, 30 ടണ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എഫ്ആര്പി ടാങ്ക്, മത്സ്യ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രം 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ബ്ലോവറുകള്, ഓസണേറ്റര്, റാപ്പിഡ് സാന്റ് ഫില്ട്ടറുകള്, സ്ലോ സാന്റ് ഫില്ട്ടറുകള്, ആധുനിക പ്ലംബിങ് സംവിധാനം, വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികള് എന്നിവയാണ് കെട്ടിടത്തില് ഒരുക്കുക.
സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ സിഎംഎഫ് ആര്ഐയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ഹാച്ചറി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേരള തീരദേശ വികസന കോര്പറേഷന് മുഖേനയാണ് നിര്വഹിക്കുന്നത്.
നല്ല വിത്തിനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവ്: കല്ലുമ്മക്കായ ഉള്പ്പെടെയുള്ള മത്സ്യ കൃഷിയില് കര്ഷകര് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യവിത്തിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവാണ്. മത്സ്യവിത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവില് ജലാശയങ്ങളില് നിന്ന് കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തും മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളും ലഭിക്കാറുണ്ട്.
ഈ പരിമിതി മറികടക്കുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യവിത്തിന്റെ ലഭ്യത കര്ഷകര്ക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രത്തിലൂടെ സാധിക്കും. കല്ലുമ്മക്കായ, വിവിധ കടല് മത്സ്യങ്ങള് എന്നിവയുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകള് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ മത്സ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമാണ് പുതിയങ്ങാടിയിലെ കല്ലുമ്മക്കായ കടല് മത്സ്യ വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രത്തില് സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത്.
സിഎംഎഫ്ആര്ഐയുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തിയാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകള് ഉത്പാദിപ്പിക്കുക. ഹാച്ചറിയുടെ നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കെട്ടിട നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തിയായി. സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള് ഉള്പ്പടെയുള്ള പ്രവൃത്തികള് ജനുവരിയോടെ പൂര്ത്തീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങാനാകുമെന്ന് എം വിജിന് എംഎല്എ പറഞ്ഞു.
കർഷകരും സന്തോഷത്തിൽ: കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കല്ലുമ്മക്കായ -കടല് മത്സ്യ വിത്തുത്പാദന ഹാച്ചറി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയങ്ങാടിയില് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നതിൽ കർഷകരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. പ്രതിവര്ഷം 50 ലക്ഷം കടല് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളും 50 ലക്ഷം കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുമാണ് ഈ ഹാച്ചറി വഴി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ചെറു കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കല്ലുമ്മക്കായ വളർത്തുകാർക്ക് കൂടി ഉപകാരമാകും വിധം പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും കർഷകനായ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു.
കാലവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അതിജീവന മാർഗങ്ങളും സർക്കാർ കാണേണ്ടതുണ്ട്. 2023ലും 2024ലും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളടങ്ങിയ മലബാർ മേഖലയിൽ കല്ലുമ്മക്കായയുടെ എണ്ണത്തില് ഒന്നര മടങ്ങിലധികം വർധനയുണ്ടായതായി കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിയിൽ 160 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയാണുണ്ടായത്.
കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പടന്നയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദനം. കടലിൽ നിന്നുള്ള ലഭ്യതയിലെ വർധന 15 ശതമാനമാണ്. എന്നാൽ വിലയിടിവ് സംഭവിച്ചതോടെ ഉത്പാദന വർധനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വരുമാന നേട്ടം കല്ലുമ്മക്കായ കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഉത്പാദനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കല്ലുമ്മക്കായയുടെ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വേണമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
