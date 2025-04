ETV Bharat / state

ട്രംപിന്‍റെ പകരച്ചുങ്കത്തില്‍ കേരളത്തിനും തിരിച്ചടി, ചില സാധ്യതകളും മുന്നില്‍; വിശദമായി അറിയാം.... - HOW RECIPROCAL TARIFF AFFECT KERALA

File - US President Donald Trump at the White House during announcement of his tariff policy ( White House X account )