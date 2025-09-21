സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് റെക്കോഡ് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകള്; ആശങ്ക ഉയർത്തി വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം
ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ എൻഡിപിഎസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ 8,622 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതോടെ 2024ലെ കേസുകളുടെ എണ്ണം മറികടന്നതായി എക്സൈസ് റിപ്പോർട്ട്.
By PTI
Published : September 21, 2025 at 1:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കുതിച്ചുയർന്ന് ലഹരി മരുന്ന് കേസുകള്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മയക്കു മരുന്ന് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ മറികടന്നതായി എക്സൈസ് റിപ്പോർട്ട്. എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകളനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (എൻഡിപിഎസ്) ആക്ടിന് കീഴിൽ 8,622 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
2024ൽ ആകെ 8,160 കേസുകള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാനത്താണിത്. 2023ൽ 8,104 കേസുകളാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ കണക്കുകളേക്കാള് കൂടുതലാണ് ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ. മയക്കുമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് നടത്തിയ അറസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 8,505 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2024ൽ 7,946 ഉം 2023ൽ 8,060 ഉം ആയിരുന്നു കണക്കുകൾ. കേരളത്തിലേക്കുള്ള മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വർധിച്ചതും ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയുമാണ് കേസുകളുടെ വർധനവിന് കാരണമെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
"എൻഡിപിഎസ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനവ് കൂടുതൽ ആളുകൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. അതേസമയം ഞങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്താനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്" എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു.
എക്സൈസ് വകുപ്പിന് പുറമേ, ഈ വർഷം പൊലീസും എൻഡിപിഎസ് ആക്റ്റ് കേസുകള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ജൂലൈ വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 25,262 മയക്കുമരുന്ന് കേസുകൾ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായാണ് കണക്കുകൾ. 2024 ലും 2023 ലും പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എൻഡിപിഎസ് ആക്റ്റ് കേസുകൾ യഥാക്രമം 27,530 ഉം 30,697 ഉം ആയിരുന്നു.
ആശങ്കയുയർത്തി വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഏജൻസികളെ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിലാണ്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ 312 വിദ്യാർഥികളെ സംസ്ഥാനത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2024ൽ ഇത് 379 ഉം 2023ൽ 531 ഉം ആയിരുന്നു കണക്കുകൾ.
ഈ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 18 മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കൽ കേസുകൾ എക്സൈസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ 13 എണ്ണം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. അഞ്ച് സ്കൂളുകളിലും എട്ട് കോളേജുകളിലുമായാണ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
"ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമീപം നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ക്യാമ്പസുകളിലെ മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് ശ്രമം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എക്സൈസ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.
മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വ്യാപനം
പുകയില, കൊക്കയിൻ പോലുള്ള ലഘു ലഹരിമരുന്നുകളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള ശക്തമായ മയക്കുമരുന്നുകളിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിലാണ് കടക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അപൂർവമായിരുന്ന നിരവധി ലഹരി വസ്തുക്കൾ, കോവിഡ് കാലത്തിനുശേഷം യുവാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ സാധാരണമായി മാറിയെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളം മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളുടെ പ്രധാന താവളമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സിന്തറ്റിക് മയക്കു മരുന്നുകളുടെ വ്യാപനം പണ്ട് നഗരങ്ങളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇത് ലഭ്യമാണ്. നാടെന്നോ നഗരമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖല സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിശാപാര്ട്ടികളിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന എംഡിഎംഎ യുവാക്കളുടെ ഹരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദിവസേന കേള്ക്കുന്ന വാർത്തകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമിത മദ്യ ഉപയോഗം രോഗമാകാൻ സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും കഞ്ചാവ്, കറുപ്പ്, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ ആദ്യ ഉപയോഗം തന്നെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിയിക്കും. ഇവരിൽ കുറ്റവാസനയും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധതയും വളരുന്നതിനും ലഹരി കാരണമാകുന്നു. കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇവയൊരു കാരണമാണെന്നും പഠനങ്ങള് പറയുന്നു.
Also Read: നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള റെയിൽവേ പാലങ്ങൾ ഓർമയാകുന്നു; ഏഴിമല പുതിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു