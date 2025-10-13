ഇവി ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത: സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലും നൂതന ചാർജിങ് പോയൻ്റുകൾ; പ്രീപെയ്ഡ് വേണ്ട, ക്യൂആർ കോഡ് മതി
ക്യൂആർ കോഡ് വഴിയുള്ള ആപ്ലെസ് പേയ്മെൻ്റ്, വിശ്രമമുറി, കഫ്റ്റീരിയ എന്നിവ ലഭ്യമാകും. 2030-ഓടെ 27% വാഹനങ്ങൾ ഇവിയാക്കി കാർബൺ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
കോഴിക്കോട്: തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള 14 ജില്ലകളിലും വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് പോയൻ്റുകൾ നൂതന മാതൃകയിൽ സജ്ജമാക്കുന്നു. വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനും അവസരമൊരുക്കുന്ന 63 ഇവി 'റിഫ്രഷ് ആൻഡ് റീചാർജ്' കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സജ്ജമാവുന്നത്. പ്രാഥമിക നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയായെന്നും ഒക്ടോബർ 24ന് പാലക്കാട് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ രൂപരേഖ തയ്യാറാകുമെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഗതാഗത തിരക്ക് കൂടിയ പാതയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കുക. അതാത് പ്രദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ നിർദേശം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാർബൺ മാലിന്യം വർധിച്ചുവരുന്ന കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് ഉടൻ കടക്കുമെന്നും കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം 5, കൊല്ലം 5, പത്തനംതിട്ട 3, ആലപ്പുഴ 1, കോട്ടയം 3, ഇടുക്കി 3, എറണാകുളം 10, തൃശൂർ 11, പാലക്കാട് 5, മലപ്പുറം 3, കോഴിക്കോട് 8, വയനാട് 2, കണ്ണൂർ 3, കാസർകോട് 1 ഈ ക്രമത്തിലാണ് 'റിഫ്രഷ് ആൻഡ് റീചാർജ്' കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഒരേസമയം നാല് വാഹനങ്ങൾ ചാർജുചെയ്യാം. അതിവേഗ ചാർജിങ് സാധ്യമാകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃത രൂപരേഖയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ചാർജിങ് സെൻ്ററുകളിൽ പ്രീപെയ്ഡ് രീതിക്ക് പകരം ക്യുആർ കോഡ് വഴി പണം അടയ്ക്കാവുന്ന ആപ്ലെസ് സംവിധാനമുണ്ടാകും. വാഹനങ്ങളുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് സ്ക്രീനുകളിൽ, ഗൂഗിൾ മാപ്പും മാപ്പ് മൈ ഇന്ത്യയുമടക്കം മാപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തും. ശുചിമുറി, വിശ്രമമുറി, കഫ്റ്റീരിയ എന്നിവയാണ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ.
വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്ക് (ഇവി) പ്രിയമേറുന്നുവെന്ന കെഎസ്ഇബി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 2022 മുതൽ ഇവി വിൽപനയിൽ വലിയ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ 10 ശതമാനത്തിലധികം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇവി വിൽപനയിൽ കൂടുതലും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും കാറുകളുമാണ്.
ദേശീയതലത്തിൽ 61.8 ലക്ഷം ഇവി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 2.53 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നു. ജനുവരി 2025 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 2025 വരെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഇലക്ട്രിക് ഫോർ-വീലർ വിൽപ്പനയിൽ 10.01% ഓഹരിയുമായി കേരളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഈ കാലയളവിൽ 13,404 ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര (16.62%), കർണാടക (10.83%) എന്നിവയാണ് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളിൽ.
2026ൽ ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ 15 ശതമാനം ഇവിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 2030ഓടെ 27 ശതമാനത്തിൽ എത്തണമെന്നും ഇതോടെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ മലിനീകരണത്തിൽ 15.94 ടണ്ണിൻ്റെ കുറവ് സാധ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കെഎസ്ഇബി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പവർഫുള്ളായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വൃത്തിയും ആനന്ദവും പകർന്ന് മലിനീകരണ രഹിതമാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
