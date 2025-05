ETV Bharat / state

ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന യാത്രികർ ജാഗ്രതൈ! ചാർജിങ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് അനർട്ടും, പുതുക്കിയ നിരക്കുകളും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും അറിയാം - KERALA EV CHARGING

Published : May 23, 2025 at 4:53 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് പിന്നാലെ അനർട്ടും (Agency for New and Renewable Energy Research and Technology) ഒരുങ്ങുന്നു. വർധിപ്പിച്ച കെ.എസ്.ഇ.ബി നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അനർട്ടും സമാനമായ നിരക്ക് വർധനവിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഈ മാസം തന്നെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനർട്ട് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കും.

കെ.എസ്.ഇ.ബി. നിരക്ക് വർധനയ്ക്ക് സമാനമായി, രാവിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്കും രാത്രി കൂടിയ നിരക്കും ഈടാക്കാനാണ് അനർട്ടിൻ്റെയും നീക്കം. ഇതോടെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും.

നിലവിലുള്ളതും പുതുക്കിയതുമായ നിരക്കുകൾ

നിലവിൽ അനർട്ടിൻ്റെ സർവീസ് ചാർജും ജി.എസ്.ടി.യും ഉൾപ്പെടെ യൂണിറ്റിന് 13 രൂപയാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാർജിങ്ങിന് ഈടാക്കി വരുന്നത്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 വരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കും വൈകിട്ട് 4 മുതൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 9 വരെ മറ്റൊരു നിരക്കുമാകും ഈടാക്കുക.

അനർട്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ നിലവിലെ നിരക്ക്

എ.സി (സ്ലോ ചാർജിങ്): 13 രൂപയും 18% ജി.എസ്.ടി.യും

ഡി.സി (ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്): 13 രൂപയും 18% ജി.എസ്.ടി.യും

അനർട്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ പുതുക്കിയ നിരക്ക്

എ.സി (സ്ലോ ചാർജിങ്):