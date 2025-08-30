തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (കെ.എസ്.ഡി.എം.എ.) സംസ്ഥാന അടിയന്തര ഓപ്പറേഷൻ സെൻ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെ കെ.എസ്.ഡി.എം.എ.യുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്.
നിലവിൽ, ഈ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളോ മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങളോ അയയ്ക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. ഹാക്കിംഗിന് പിന്നാലെ, ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. ചീഫ് ജനറല് മാനെജര് ജയചന്ദ്രന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഹാക്കിങ് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതെന്നും അപ്പോള് തന്നെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അറിയിപ്പ് നല്കുകയും ചെയ്തു. നിലവില് സ്ഥാപനത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ മേല്നോട്ടത്തില് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹാക്കിംഗിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അതോറിറ്റി കാണുന്നത്. വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതുവരെ മറ്റ് ആശയവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അതോറിറ്റി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംഭവം ദുരന്തനിവാരണ മേഖലയിലെ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് കെ.എസ്.ഡി.എം.എ. അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ദേശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രതിരോധ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തില് നടപ്പിലാക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനമായി ‘കവചം’ അടക്കം സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം സാധാരണ നിലയിലാണ്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, ലോക ബാങ്ക് എന്നിവരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി തയാറാക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനമാണ് കവചം. കേരള വാണിങ്സ്, ക്രൈസിസ് ആന്റ് ഹസാർഡ് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം (KAVACHAM) എന്നതാണ് പൂർണ രൂപം.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്, ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ്, കേന്ദ്ര ജലകമീഷൻ എന്നിവയുടെ അതിതീവ്ര ദുരന്ത മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. അതിതീവ്ര ദുരന്ത സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കേന്ദ്ര നോഡൽ വകുപ്പുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ മെസേജുകളായി പൊതുജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ കഴിയും.
സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാല് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അറിയിപ്പുകള്ക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ട്. ഇപ്പോള് ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കം ചില സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള് വഴിയാണ് ഇപ്പോള് അറിയിപ്പുകള് കൈമാറുന്നത്. നിലവിലെ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം കാസര്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് മാത്രമാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ടുള്ളത്. ഈ ജില്ലകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളില് വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് പക്ഷേ ശമനം ഉണ്ടാകും. നാളെയും മറ്റന്നാളും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. മണിക്കൂറിൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, ഓണക്കാലത്ത് വീണ്ടും മഴയെത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 3, 4 തീയതികളിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ ന്യൂനമർദം കാരണം ഓണത്തിനും മഴ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് മലയാളികൾ. അതേസമയം, കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടക തീരത്ത് നാളെ വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, കനത്ത മഴയെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടര്ന്ന് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരുന്ന താമരശേരി ചുരത്തില് വാഹനങ്ങളെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതല് കടത്തിവിട്ടു തുടങ്ങി.