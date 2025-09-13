ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമ ദിവസം ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യു സ്ലോട്ട് 10,000 പേർക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കി
ഭക്തർക്ക് പ്രതിദിനം അനുവദിച്ചിരുന്ന സ്ലോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 50,000-ൽ നിന്ന് 10,000 ആയി കുറച്ചതാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. പമ്പാ തീരത്ത് നടക്കുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്.
Published : September 13, 2025 at 6:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഹൈക്കോടതി നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ശബരിമലയുടെ പവിത്രതയും ഭക്തരുടെ താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർദേശമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അവഗണിക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവീയം ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു കോടതി ഈ നിർദേശം നൽകിയത്.
മാസപൂജ സമയങ്ങളിൽ സാധാരണയായി പ്രതിദിനം 50,000 സ്ലോട്ടുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നത്, അയ്യപ്പ സംഗമം നടക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ 19, 20 തീയതികളിൽ 10,000 ആയി കുറച്ചു. നിലവിൽ ഈ സ്ലോട്ടുകളിൽ ആയിരത്തിൽ താഴെ എണ്ണം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. മാസപൂജക്ക് പതിനായിരം ഭക്തർ പോലും സാധാരണയായി എത്താറില്ലെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതിന് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പാ തീരത്ത് നടക്കുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട മൂവായിരത്തോളം അതിഥികൾ പങ്കെടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട്, കർണാടക, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും കേരളത്തിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തേക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാർ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
ബിജെപിക്ക് സമാനമായി വർഗീയ കാർഡ് ഇറക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സർക്കാരിൻ്റേതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചു. അതേസമയം, തൃശൂർ എംപിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി താൻ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭക്തർക്ക് തടസമില്ലാതെയാണ് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അറിയിച്ചു.
പമ്പാ തീരത്ത് താത്കാലിക പന്തൽ നിർമിച്ചാണ് പരിപാടി നടത്തുക. പരിപാടിയുടെ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി പുറത്തുവിടുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ശേഷം 45 ദിവസത്തിനകം വരവ്-ചെലവ് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 11നാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ഉപാധികളോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. ശബരിമലയുടെ പവിത്രതയേയും പമ്പയുടെ പരിശുദ്ധിയെയും ബാധിക്കാതെയും പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായതൊന്നും ചെയ്യാതെയും വേണം സംഗമം നടത്താനെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനും ഭക്തരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നാല് ഹർജികളാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് തീർപ്പാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. മതേതര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. എന്നാൽ, ശബരിമലയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദേവസ്വം ബോർഡാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സർക്കാർ വാദം.
പ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷയോ പരിഗണനയോ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സ്പോൺസർഷിപ്പ് സംഭാവനകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പരിപാടിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും അയ്യപ്പ സംഗമം കഴിഞ്ഞ് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർക്ക് കൈമാറണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
