പാം ഓയിലിൽ നിന്ന് ലാവ്‌ലിൻ വഴി സ്പോട്ട് ട്രാപ്പിലേക്ക്: കേരളം മറക്കാത്ത അഴിമതിക്കേസുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്ത്? - KERALA POLITICAL CORRUPTION

ഗവ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ആകാശ കാഴ്‌ച ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 21, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 11:13 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രിൽ 21, നാഷണൽ സർവീസ് ദിനം. രാജ്യത്തെ ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനം ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കാര്യക്ഷമമായി പുലർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ ദിനം. ഈ വർഷത്തെ ആപ്ത വാക്യം, പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിക്കുക, ഭരണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക" (Empowering Citizens, Strengthening Governance) എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഴിമതി രഹിതരാവുമ്പോഴാണ് പൗരന്മാർ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഭരണം ശക്തിപ്പെടുന്നതും. ഈ ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ നടന്ന അഴിമതി കേസുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തവയെ സംക്ഷിപ്തമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. കേസിൻ്റെ ചരിത്രം, വർത്തമാനം തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ നിന്നറിയാം. പാം ഓയിലിലൂടെ ഒഴുകിയത് 2.32 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണത്തിലും ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അലയൊലികൾ ഇനിയും അവസാനിക്കാത്ത കേസാണ് പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി അഴിമതി (Kerala palm oil import scam). 1991-96 കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ സർക്കാർ മലേഷ്യൻ കമ്പനിയായ പവർ ആൻഡ് എനർജി ലിമറ്റഡിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് പാം ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു (Karunakaran corruption case). ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് 2.32 കോടി രൂപ നഷ്ടമായെന്നാണ് കേസിന് ആധാരം. ഭക്ഷ്യ എണ്ണയ്ക്ക് ക്ഷാമം, ടെൻഡറില്ലാതെ എണ്ണയെത്തി കാലഘട്ടം, 1991-92. എങ്ങും ഭക്ഷ്യ എണ്ണയ്ക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമം. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചു. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിറുത്താനും എണ്ണയെത്തിക്കാനും മലേഷ്യൻ പവർ ആൻഡ് എനർജി ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ കരാറിലേർപ്പെട്ടു. ടെൻഡർ വിളിച്ച് മെനക്കെടാനൊന്നും കരുണാകരൻ നിന്നില്ല. അതിനുള്ള സാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്രയും വേഗം എണ്ണ നാട്ടിലെത്തിക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതായിരുന്നു വിവാദവും. ഇറക്കുമതിയിൽ വൻഅഴിമതി നടന്നുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി വിലയെക്കാളും ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക്, ടണ്ണിന് 405 ഡോളറിനായിരുന്നു ഇറക്കുമതി (Kerala edible oil scam). അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി വില അന്ന് 392.25 ഡോളറായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി.ജെ തോമസാണ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചത്. ക്രമക്കേടുകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പാമോയിൽ ഇറക്കുമതിക്ക് ടെൻഡർ നടപടിയില്ല, ഇത് മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. വിപണി വിലയെക്കാളും കുറച്ച് തരാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സേവന നിരക്ക് അമിതമായി ഈടാക്കി.സർക്കാരിന് ആകെ നഷ്ടം 2.32 കോടി രൂപ. അന്നുമുതൽ ഇന്നു വരെ 1993 ജൂലൈ- സംസ്ഥാന എജിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത് 1994 ഫെബ്രുവരി- അക്കൗണ്ട് ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ശരിവച്ച് കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ 1996 മാർച്ച് – അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് കേരള നിയമസഭയുടെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപന സമിതി റിപ്പോർട്ട് 1997 മാർച്ച് 21- അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇടതുപക്ഷം, കെ കരുണാകരനെയും മറ്റ് ആറുപേരെയും പ്രതിയാക്കി വിജിലൻസ് കേസ് 2001 മാർച്ച് 23- വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ 2003- കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പി ജെ തോമസിന് ജാമ്യം 2007 ഓഗസ്റ്റ് – കെ കരുണാകരൻ്റെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ നിറുത്തി വയ്ക്കാൻ ഉത്തരവ് 2010 മാർച്ച് – പാമോയിൽ കേസ് വീണ്ടും സജീവം 2011 ഓഗസ്റ്റ് – പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും 2013 ജൂൺ 25- ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കി ഹൈക്കോടതി 2013 സെപ്റ്റംബർ - കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം വിവാദമായി. തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയെ സർക്കാർ സമീപിച്ചത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കി 2015 ഫെബ്രുവരി – വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. കേസ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷണം. ആരോപണ വിധേയർ ആരെല്ലാം കെ കരുണാകരൻ (അന്തരിച്ചു) – അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ടി എച്ച് മുസ്തഫ – (അന്തരിച്ചു) അന്നത്തെ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി എസ് പത്മകുമാർ - മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സക്കറിയ മാത്യു – മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ - സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ മുൻ എംഡി ശിവരാമകൃഷ്ണൻ - പി&ഇ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്‌ടർ പിജെ തോമസ് – മുൻ ഭക്ഷ്യസെക്രട്ടറി ഇതിൽ പിജെ തോമസ് പിന്നീട് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മിഷണറായി. എന്നാൽ വിവാദമാവുകയും പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതി ഇടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്തു. മറക്കാനാവാത്ത, മറയ്ക്കാനാവാത്ത ലാവ്‌ലിൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ എതിർപക്ഷം അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണമാണ് എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ കേസ് (SNC Lavalin case). 1996 -98 കാലയളവിൽ ഇകെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിണറായി വിജയൻ (Pinarayi Vijayan corruption) വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ. 1940- 1964 കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പള്ളിവാസൽ, ചെങ്കുളം, പന്നിയാർ എന്നീ ജല വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും ആധുനികവത്കരണത്തുനുമായി സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇതിനായി കാനഡയിലെ എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ എന്ന കമ്പനിയുമായി കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത്, 1995 ഓഗസ്റ്റ് 10ന് ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. അടുത്ത വർഷം എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ. 1997 ഫെബ്രുവരിയിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ ധാരണാപത്രം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പൊതു ഖജനാവിന് നഷ്ടം 374.5 കോടി രൂപ ധാരണാപത്രം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പുവച്ചതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് 374.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. പള്ളിവാസൽ, ചെങ്കുളം, പന്നിയാർ പദ്ധതികളുടെ നവീകരണത്തെ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി (സിഇഎ) ആദ്യം എതിർത്തു. നിലവിലെ ജനറേറ്ററുകൾ അറ്റക്കുറ്റ പണി നടത്തി ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നായിരുന്നു സിഇഎയുടെ നിർദേശം. പക്ഷേ ഇതവഗണിച്ച് കെഎസ്ഇബി നവീകരണവുമായി മുന്നോട്ടുപോയി. ഉപേദശക സമിതിയായി കടന്നു വന്നു, പിന്നെ സ്ഥിരം സമിതിയായി മാറി കൺസൾട്ടൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം കരാർ ഒപ്പു വച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനും സാങ്കേതിക സഹായത്തിനുമുള്ള സ്ഥിരം കരാർ ആയി അത് മാറി. ഇത് സുതാര്യതയില്ലാത്ത നടപടിയായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു (Kerala power project scam). മലബാർ കാൻസർ സെൻ്ററിന് ഗ്രാൻ്റായി ലാവ്‌ലിൻ കമ്പനി 98.30 കോടി രൂപ നൽകുമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ലഭിച്ചതാകട്ടെ വെറും 8.98 കോടി മാത്രം. ലാവ്‌ലിൻ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് സർക്കാർ അമിതാവേശം കാണിച്ചുവെന്നും അത് എന്തിനായിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ചോദ്യം. മാത്രവുമല്ല, വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ കമ്പനിയുടെ അതിഥിയായി കാനഡ സന്ദർശിച്ചതും വിവാദമായി. അഴിമതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവോടെയാണ് നടന്നതെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അന്നുമുതൽ ഇന്നു വരെ 2001 – എസ്എൻസി ലാവ്‌ലിൻ കരാർ അഴിമതി ആരോപണം ഉയരുന്നു.

2003 – അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എകെ ആൻ്റണി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു 2006- കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് 2009 – പിണറായി വിജയനെ ഒൻപതാം പ്രതിയാക്കി സിബിഐയുടെ കുറ്റപത്രം 2013 നവംബർ 5 – സിബിഐയ്ക്ക് ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പടെ ഏഴ് പ്രതികളെ സിബിഐയുടെ പ്രത്യേക കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. 2017 ഓഗസ്റ്റ് 23 – സിബിഐ, സിബിഐ - കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയും പിണറായി വിജയനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. എന്നാൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2017 ഡിസംബർ - ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സിബിഐ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് 2024 മെയ് 1 – സുപ്രീംകോടതി അന്തിമ വാദത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കേസ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ മാറ്റിവച്ചത് 40ലധികം തവണ. സോളാർ പാനൽ തട്ടിപ്പ് കേസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസുകളിലൊന്ന്. ഏത് സമയവും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലൈവായി കാണാനായി തൻ്റെ ഓഫിസിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം ലൈവ് സ്മീട്രീങ് നടത്തിയ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഓഫിസ് പോലും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായ കേസായിരുന്നു സോളാർ പാനൽ തട്ടിപ്പ് (Solar panel scam Kerala). സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധിയാളുകളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തതാണ് കേസിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. ടീം സോളാർ എനർജി കമ്പനി എന്ന പേരിലാണ് സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സരിത എസ് നായർ, ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരായിരുന്നു സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇവർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വലിയ തുക മുൻകൂറായി കൈപറ്റിയ ശേഷം (Kerala solar scandal) മുങ്ങുകയായിരുന്നു പതിവ്. തങ്ങൾക്ക് ഉന്നത സർക്കാർ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇവർ സമീപിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ പ്രോജക്‌ടുകളിൽ പങ്കാളികളാണെന്നു വരെ ഇരകളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു. ഇതിനായി വ്യാജരേഖകളും ഇവർ തയ്യാറാക്കി. തട്ടിപ്പിന് സഹായികളായി കൂട്ടിയവർക്ക് ഉയർന്ന കമ്മിഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫിസും സരിതയും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫിസിലെ ചില സ്റ്റാഫുകളുമായി സരിത എസ് നായർക്ക് ഉയർന്ന ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുമായുള്ള പല ഫോട്ടോകളും സരിത തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചു. കേസ് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ബന്ധം സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് വലിയ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു (Oommen Chandy corruption allegations). ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 2013 ജൂണിലാണ് സോളാർ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സരിത എസ് നായരും ബിജു രാധാകൃഷ്ണനും അറസ്റ്റിലായി. കേസിൽ സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനിടെ സോളാർ കമ്മിഷൻ ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജന് മുമ്പാകെ തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായും മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് പണം നൽകിയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതേറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ കമ്മിഷൻ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് തട്ടിപ്പിനായി ദുരപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും ചില സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾക്ക് തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും പരാമർശിച്ചു. കേസിൽ ഇപ്പോഴും നിയമപോരാട്ടം നടക്കുകയാണ്. ബാർ കോഴക്കേസ് 2014ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ തുടക്കം. മദ്യനയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. ഉള്ളവയുടെ ഫീസ് വർധിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെ ബാറുടമകളെ സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പ്രയാസത്തിലാക്കി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി കെഎം മാണി സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളുടെ ലൈൻസൻസ് ഫീ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കോഴ വാങ്ങിയെന്നാണ് ആരോപണം. കേരള ബാർ ഹോട്ടൽ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി ബിജു രമേശ് കെ എം മാണിക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ കോഴ നൽകിയെന്നും അതിൽ ഒരു കോടി നേരിട്ട് നൽകിയെന്നും പരസ്യമായി ആരോപിച്ചു. ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. കേസ് ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി. കോടതി മന്ത്രി മാണിക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തി. ഇതോടെ കെഎം മാണി ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. പക്ഷേ, വിജിലൻസ് പലതവണ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ബിജു രമേശിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ബിജു രമേശ് പല തവണ ആരോപണങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉന്നയിച്ചുക്കൊണ്ടിരുന്നു. 2020ൽ ഉന്നയിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കും എതിരെയും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. 2024ൽ വീണ്ടും ഈ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായിരുന്ന എംസി കമറുദ്ദീൻ ഉൾപ്പടെ ഫാഷൻ ഗോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആയിരത്തിലധികം നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് 200 കോടിയിലധികം രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് കേസ്. മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. സ്വർണാഭരണ രംഗത്ത് വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാവുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും ബിസിനസ്‌കാരിൽ നിന്നും തുക നിക്ഷേപമമായി സ്വീകരിച്ചത്. ഉയർന്ന പലിശയും ലാഭ വിഹിതവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ലാഭം നൽകി കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചു. കൂടിയ തുകകൾ ജനം നിക്ഷേപിച്ചതോടെ നിക്ഷേപവും ഇല്ല ലാഭവവും ഇല്ല എന്ന സ്ഥിതിയായി. ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ ജൂവലറി ശാഖകൾ പൂട്ടി ഉടമകൾ മുങ്ങി. 20 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ജീവിത സമ്പാദ്യത്തിലെ മുഴുവൻ തുക മുതൽ കള്ളപ്പണം വരെ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചവരുണ്ട്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ നിരവധിപേർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പ്രതികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുക്കെട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു. കേസിൻ്റെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. സിഎംആർഎൽ കോഴക്കേസ് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവുമധികം ചർച്ചയായ അഴിമതി ആരോപണം. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ധാതുഖനന കമ്പനിയായ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡുമായി (സിഎംആർഎൽ) ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണയ്ക്ക് ഈ കമ്പനി (CMRL Kerala) സേവനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ നിശ്ചിതകാലയളവിൽ പണം നൽകിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ (Kerala CMRL deal). ഇത് ഗുരുതരമായ കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) കണ്ടെത്തി. സിഎംആർഎൽ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്‌സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ഐടി കമ്പനിക്ക് 2017 – 2020 കാലത്തിൽ 1.72 കോടി രൂപയും പിന്നീട് 2.73 കോടി രൂപയും നൽകി. ഈ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഐടി സേവനങ്ങളൊന്നും എക്‌സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോപണം (Veena T controversy). ഇത് സർക്കാരിൽ നിന്നും ചില നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനാണെന്നും അതിനാൽ കോഴയാണെന്നുമാണ് ആരോപണം (Kerala back money case). എക്‌സലോജിക് വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചാണ് പണം കൈപറ്റിയതെന്ന് എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സിഎംആർഎൽ ഈ പണം എക്സാലോജിക്കിന് നൽകിയത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായണോ എന്നും എസ്എഫ്ഐഒ സംശയിക്കുന്നു. അന്നുമുതൽ ഇന്നു വരെ 2023 ഓഗസ്റ്റ് – സംഭവം ആദ്യം വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റുപിടിച്ചു. 2023 സെപ്റ്റംബർ - യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകി 2024 ജനുവരി – കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസിൻ്റെ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു 2024 ഓഗസ്റ്റ് – കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എസ്എഫ്ഐഒയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി 2024 നവംബർ - ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന് എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തൽ 2025 ഫെബ്രുവരി – എസ്എഫ്ഐഒ വീണയേയും സിഎംആർഎല്ലിനെയും പ്രതിയാക്കി എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 420 (വഞ്ചന), 465 (വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കൽ), 471 (വ്യാജ രേഖ ഉപയോഗിക്കൽ), 120 ബി (ഗൂഢാലോചന) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കുറ്റപത്രം. അനന്തു കൃഷ്ണൻ ഹാഫ് പ്രൈസ് 2024ൽ പുറത്തുവന്ന ഹാഫ് പ്രൈസ് തട്ടിപ്പിന് വിധേയാരായത് നിരവധി സാധാരണക്കാരാണ്. 26 വയസുള്ള അനന്തുകൃഷ്ണൻ എന്നയാൾ, വലിയ കമ്പനികളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെസ്പോൺസിൽസിബിലിറ്റി (സിഎസ്ആർ) ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂട്ടർ, ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയവ പകുതി വിലയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഏകദേശം ആയിരം കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതാണ് കേസ്. കേസിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂട്ടുനിന്നതായി ആരോപണം ഉയരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ പണം നൽകിയവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നൽകുകയും കൂടുതൽ പേരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ ശേഷം മുങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഇടനിലക്കാരായി നിരവധി പേരെയും നിയമിച്ചിരുന്നു. നെടുമ്പറമ്പിൽ ക്രെഡിറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് തട്ടിപ്പ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നെടുമ്പറമ്പിൽ ക്രെഡിറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് 2024ൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാണിത്. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) നേതാവ് എൻഎം രാജുവും കുടുംബാംഗങ്ങളും കേസിൽ പ്രതികളാണ്. ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയ ശേഷം തിരികെ നൽകാതെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കേസ് ആയതോടെ രാജുവും കുടുംബവും ഒളിവിൽ പോയെങ്കിലും പൊലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു. കേസിൻ്റെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നടക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ തട്ടിപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ ഏകദേശം 1500ഓളം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനർഹമായി കൈപറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തി. പണം കൈപറ്റിയവരിൽ ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർമാർ, കോളജ് പ്രൊഫസർമാർ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. വരുമാനം മറച്ചുവെച്ചും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയുമാണ് ഇവർ അനർഹമായ തുക കൈപറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിധവകൾ, പ്രായമായവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ആരംഭിച്ചതാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷൻ പദ്ധതി. വരുമാന പരിധി മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഈ പണം തട്ടിയെടുത്തത്. സർക്കാരിന് ഈയിനത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ലൈഫ്‌മിഷൻ കേസ് 2018ൽ കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തൃശ്ശൂരിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കാൻ യുഎഇ റെഡ് ക്രസൻ്റ് 20 കോടി രൂപ ധനസഹായം നൽകി. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി വഴിയാണ് നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന കമ്പനി കരാർ ഏറ്റെടുത്തു. പദ്ധതിയുടെ കരാർ നൽകുന്നതിൽ അന്നത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കമ്മിഷൻ ലഭിച്ചുവെന്നാണ ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം ശിവശങ്കർ, സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നിവർക്ക് ഇതിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടായി. കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. എം ശിവശങ്കരനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്തു. സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെയും മറ്റു പ്രതികളുടെയും സ്വത്ത് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് 2020 ജൂലൈ 5ന് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ പേരിൽ വന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയതോടെയാണ് കേസിന്റെ തുടക്കം. സംഭവത്തിൽ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ ജീവനക്കാരിയും സംസ്ഥാന ഐടി വകുപ്പിലെ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റുമായിരുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം. ശിവശങ്കറിന് സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി, അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. ഇഡിയും സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തി. കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ്. സരിത പിഎസ്. സന്ദീപ് നായർ, കെടി റമീസ്, എം ശിവശങ്കരൻ എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേസിൽ വിവിധ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുന്നു. 2023 നവംബറിൽ 44 പ്രതികൾക്ക് കസ്റ്റംസ് 66.60 കോടി രൂപ പിഴയിട്ടു. ഇതിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ആറ് കോടി രൂപയും എം. ശിവശങ്കറിന് 50 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പിഴ. ഓപ്പറേഷൻ സ്പോട്ട് ട്രാപ്പ് സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ നടക്കുന്ന കൈക്കൂലി ഇടപാടുകൾ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2025 മാർച്ചിൽ കേരള വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (VACB) സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയാണ് "ഓപ്പറേഷൻ സ്പോട്ട് ട്രാപ്പ്". വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാധാരണക്കാരെന്ന വ്യാജേന വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ എത്തി. ഈ സമയം, സേവനം നൽകുന്നതിന് പ്രതിഫലമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, വിജിലൻസ് സംഘം അവരെ കൈയോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കി. 23 ജീവനക്കാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പിടിയിലായി. റവന്യു വകുപ്പിൽ 12 പേരും പൊലീസിൽ നാല് പേരും മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പ്, ജല അതോറിറ്റി, ആരോഗ്യം, സർവേ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, രജിസ്ട്രേഷൻ, പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതവും കുടുങ്ങി. തട്ടിപ്പുകളും അഴിമതികളും പല രൂപത്തിലു ഭാവത്തിലും വരും. ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Last Updated : April 21, 2025 at 11:13 AM IST