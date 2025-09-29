ആദ്യ കോൾ നടൻ ടോവിനോയുടേത്, ഒരു മണിക്കൂറില് ഇരുന്നൂറോളം കോളുകൾ; 'സി എം വിത്ത് മി' പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു
Published : September 29, 2025 at 8:26 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 9:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന "സി എം വിത്ത് മി" കോൾ സെന്റര് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ഇന്നു വൈകിട്ട് 5:30ന് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള പഴയ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് കോൾ സെന്റര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
തുടർന്ന് ആദ്യ ഫോൺ കോളായി സിനിമ താരം ടോവിനോ തോമസുമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംവദിച്ചത്. തൊടുപുഴയിലെ പുതിയ സിനിമ ചിത്രീകരണ സെറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ടോവിനോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വീഡിയോ കോൾ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ആശംസ അര്പ്പിച്ചായിരുന്നു കോള്.
തുടർന്ന് മൂന്നു കോളുകൾക്ക് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി അനിത, കൊച്ചി സ്വദേശി അബു, ചെറുതാഴം സ്വദേശിനി ഡെയ്സി എന്നിവരുമായാണ് പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്.
രണ്ടു ലെയറുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്റര് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി 24*7 സമയവും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കോൾ സെന്ററിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിന്ദു പരമേശ്വരൻ കെഎഎസ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കോൾ സെന്ററിലെ 1800 425 6789 എന്ന ട്രോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ആദ്യം റിസീവിങ് ലെയറിലാകും കോൾ സ്വീകരിക്കുക. ഒരേ സമയം 10 കോളുകൾ സ്വീകരിക്കും. കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ഫോൺ വിളിച്ചയാൾക്ക് ഉടൻ എസ് എം എസായി നമ്പർ ഉൾപ്പെട്ട ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഏതു വകുപ്പിലാണെന്ന് തരം തിരിച്ചു രണ്ടാം ലെയറിലേക്ക് വകുപ്പ് തല പരിഹാരത്തിനായി കൈമാറും.
റവന്യു, സഹകരണ, തദ്ദേശ വകുപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടു പ്രതിനിധികൾ വീതവും ബാക്കി വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ വീതവും രണ്ടാം ലെയറിൽ ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിളിച്ചയാൾക്ക് പരാതിയുടെ പുരോഗതിയെ കുറിച്ചു കോൾ സെന്ററിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വിളിച്ചു അറിയിക്കും. പരാതി പരിഹരിക്കാനായിലെങ്കിലും ആ വിവരവും തിരികെ വിളിച്ചറിയിക്കുമെന്നും ബിന്ദു പരമേശ്വരൻ വിശദീകരിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യ കോൾ സ്വീകരിച്ചതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 200 ഓളം ഫോൺ കോളുകളാണ് "സി എം വിത്ത് മി" കോൾ സെന്ററിലേക്ക് എത്തിയത്.
സർക്കാർ ഒന്നാകെ പൗരന്മാരോടൊപ്പമെന്നാണ് സി എം വിത്ത് മി എന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമയ ബന്ധിതമായി തീർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടതാണ് പദ്ധതി.
ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി മുൻപ് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെയും ഇല്ലാത്തതാണ്. ജനങ്ങളാണ് ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്രവും ലക്ഷ്യവും. ഇത് മനസ്സിൽവെച്ചാണ് ഇത്തരം പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നതിനു പരിഹാരമുണ്ടാകും.
സദാ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ടീമിനെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളെ ഭരണ നിർവഹത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. സി എം വിത്ത് മി യുടെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായി പരിചയ സമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടാകും.
ചീഫ് സെക്രട്ടറി മേൽനോട്ട ചുമതലയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി പരിപാലന ചുമതലയും ഉണ്ടാകും. എല്ലാ ജില്ലയിലും നോഡൽ ഓഫീസും ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
