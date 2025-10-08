'എട്ടുമുക്കാൽ അട്ടി വച്ച പോലെ': മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബോഡി ഷെയ്മിങ് പരാമർശം സഭാരേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കണം; വി ഡി സതീശൻ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകി
പരാമർശം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡുമാരെ ആക്രമിച്ചത് അപമര്യാദയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണം ചെമ്പാക്കിയ വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം തുടരും.
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിൽ സ്പീക്കർ റൂമിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ 'എട്ടുമുക്കാൽ അട്ടി വച്ച പോലെ' എന്ന പ്രയോഗം വിവാദത്തിലായി. ഈ പരാമർശം ബോഡി ഷെയ്മിങ് ആണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.
ഉയരം കുറഞ്ഞവരോട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുച്ഛമാണോ, ദേഷ്യവും അവജ്ഞയുമാണോ എന്നും വി ഡി സതീശൻ ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഈ ബോഡി ഷെയ്മിങ് പരാമർശം സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വി ഡി സതീശൻ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എംഎൽഎ സ്വന്തം ശരീരനിലയും ആരോഗ്യവും നോക്കാതെയാണ് ഡയസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും, ശാരീരിക നിലവച്ച് അതിന് കഴിയില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.
നിശ്ശബ്ദ ജീവികളെ ആക്രമിച്ചത് അപമര്യാദ
പ്രതിപക്ഷം നിശ്ശബ്ദ ജീവികളായ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡുമാരെ എന്തിനാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശനമുന്നയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി തിരിച്ചടി നേരിട്ട എംഎൽഎ ആദ്യം താഴെനിന്ന് തള്ളുകയും പിന്നീട് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് മനുഷ്യരല്ലേ, സ്വന്തം ശരീരനില വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ നിയമസഭയിലെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ചത് തികച്ചും അപമര്യാദയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, സഭാ നടപടികൾ അങ്ങനെ പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ നില സ്വീകരിച്ചത്. അതു പ്രതിപക്ഷം ബലഹീനതയായി കാണരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എംഎൽഎയുടെ ഉയരക്കുറവിനെ പരിഹസിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പരാമർശങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചത്.
സാധാരണ നിലയ്ക്ക് തൻ്റെ നാട്ടിൽ 'എട്ടുമുക്കാൽ അട്ടി വച്ച പോലെ' എന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ട്, അത്രയും ഉയരം മാത്രമുള്ള ഒരാളാണ് ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നത്. സ്വന്തം ശരീരശേഷി അതിനൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിയമസഭയുടെ പരിരക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതും വനിത വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനെ വരെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന നിലയിലേക്കെത്തി എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്പീക്കർക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കത്ത്
നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ബോഡി ഷെയ്മിങ് പരാമർശം സഭാ രേഖകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയത്.
പ്രതിപക്ഷ നിയമസഭാ അംഗത്തിൻ്റെ ഉയരക്കുറവിനെയും ശാരീരിക ശേഷിയെയും അപഹസിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നടപടി സഭയുടെ അന്തസ്സിനു കളങ്കം വരുത്തുന്നതും പാർലമെൻ്ററി മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണ്. 2025 ഒക്ടോബർ 8ന് ശൂന്യ വേളയിൽ ശബരിമല സ്വർണ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സഭാതലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പരാമർശം നടത്തിയതെന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ പരാമർശങ്ങൾ നിയമസഭാ രേഖകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ പരാമർശം പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുരോഗമന വാദികളാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വിമർശനം. ബോഡി ഷെയ്മിങ് ആയ ഈ പരാമർശം പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്ട് ആയ ഒരു വാചകമാണ്. ഉയരം കുറഞ്ഞ ആളുകളോട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുച്ഛവും ദേഷ്യവും അവജ്ഞയുമാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ സിപിഎം നേതാക്കൾ പലതവണയായി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനുമുമ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ, അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലെ ഇരുന്ന കോൺഗ്രസ്, ഇന്ദ്രൻസിനെ പോലെ ആയെന്ന പരാമർശം നടത്തിയതും അത് പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യവും വി ഡി സതീശൻ ഓർമിപ്പിച്ചു.
സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ
പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രിയും ഉമാ തോമസിൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഉമാ തോമസിനെ കവചമാക്കിയാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്, അതും പിൻവലിക്കണം. ഉമാ തോമസിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്, ഇവരൊക്കെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു.
പുരോഗമന വാദികളാണെന്നു പറയുന്നവർ വായ് തുറന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള വർത്തമാനമാണ് പറയുന്നത്. എത്ര പൊക്കം വേണമെന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പക്കൽ അളവുകോലുണ്ടോ എന്നും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇവരൊക്കെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പെയിനിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു.
ദ്വാരപാലക ശിൽപം: പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം
അയ്യപ്പൻ്റെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹം ഏത് കോടീശ്വരനാണ് വിറ്റതെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. സ്വർണം ചെമ്പാക്കി മാറ്റിയ രാസവിദ്യ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും വായ് തുറന്നില്ല. പ്രതിപക്ഷം മൂന്നാമത്തെ ദിവസമല്ലേ നിയമസഭയിൽ സമരം നടത്തുന്നത്, 19-ന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും പരിഗണിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാവ്?
ഒരു വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി സർക്കാരിന് പറയാനുള്ളത് പറയേണ്ടേ? കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നു പറയണ്ടേ? ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ഒരു ചർച്ച വേണ്ടെന്നും, തങ്ങൾ നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി. ദ്വാരപാലക ശിൽപം മാത്രമല്ല, കട്ടിളപ്പാളിയും വാതിലും അടക്കം അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടാമതും ഈ സർക്കാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും കക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം കൂടി കൊണ്ടുപോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ എന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള അന്വേഷണം
സംസ്ഥാന പൊലീസിലും സിബിഐയിലും പൂർണ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ എല്ലാവരെയും ഹൈക്കോടതിയാണ് തീരുമാനിച്ചത്, അത് സർക്കാരിലുള്ള അവിശ്വാസമാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദ്വാരപാലക ശിൽപം വിറ്റതുകൊണ്ടാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏത് കോടീശ്വരനാണ് വിറ്റതെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് അറിയാം. യഥാർഥ ദ്വാരപാലക ശിൽപം വലിയൊരു വിലയ്ക്ക് വിറ്റെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ ബാക്കിയുള്ള അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം കൂടി വിറ്റ് വ്യാജ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നോ അതെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കുടുങ്ങിയാൽ കടകംപള്ളിയും അന്നത്തെ ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും ഇപ്പോഴുള്ളവരും കുടുങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പാണെന്ന രേഖ അയാൾക്ക് നൽകിയത്, ഇവർ പഠിച്ച കള്ളന്മാരാണ് എന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
