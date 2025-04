ETV Bharat / state

പെസഹാ ആചരിച്ച് ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹം; യുവജനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സേവനം ലഹരിയാക്കണമെന്ന് കാത്തോലിക്കാ ബാവ - MAUNDY THURSDAY 2025

Christians celebrate Maundy Thursday in memory of Jesus Christ's Last Supper ( ETV Bharat )