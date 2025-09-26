കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം; 26 വകുപ്പുകളിലായി 230 ഒഴിവുകൾ, ഒക്ടോബർ 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
ജെആർഎഫ്, നെറ്റ്, ഗേറ്റ് പോലുള്ള ദേശീയതല യോഗ്യതകളുള്ളവർക്കാണ് പ്രവേശനത്തിന് മുൻഗണന.
Published : September 26, 2025 at 3:44 PM IST
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.cukerala.ac.in വഴി ഒക്ടോബർ 16 വരെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ജനറൽ, ഒബിസി, ഇഡബ്ള്യുഎസ് വിഭാഗക്കാർക്ക് 1000 രൂപയും, എസ്സി, എസ്ടി, പിഡബ്ള്യുഡി വിഭാഗക്കാർക്ക് 500 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്.
അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകളും ഫീസും
പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ബിരുദത്തിനുശേഷം 55% മാർക്കോടെയുള്ള രണ്ട് വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ, അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷത്തെ ബിരുദത്തിനുശേഷം 55% മാർക്കോടെയുള്ള ഒരു വർഷ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ, 75% മാർക്കോടെ നാല് വർഷ ബിരുദം, 55% മാർക്കോടെയുള്ള എംഫിൽ ബിരുദം, വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നേടിയിരിക്കണം. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാർക്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ദേശീയ തലത്തിലുള്ള യോഗ്യതകൾ
അടിസ്ഥാന യോഗ്യതകൾക്ക് പുറമെ ജെആർഎഫ്, സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ സമാനമായ ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ, നെറ്റ്, ഗേറ്റ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. നെറ്റ് പരീക്ഷയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ യോഗ്യത നേടിയവർക്കും പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശന യോഗ്യത നേടിയവർക്കും അപേക്ഷ നൽകാം. വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്കായി സർവകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
പിഎച്ച്ഡി ഒഴിവുകളും വിഷയങ്ങളും
ഈ വർഷം 26 വകുപ്പുകളിലായി ആകെ 230 ഒഴിവുകളാണ് കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ ഉള്ളത്. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻ്റ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജി (18), ഫിസിക്സ് (17), ജിനോമിക് സയൻസ് (16), കെമിസ്ട്രി (14), എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് (14) എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം സീറ്റുകളുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് (13), പ്ലാൻ്റ് സയൻസ് (10), സുവോളജി (5), മാത്തമാറ്റിക്സ് (9), ജിയോളജി (6) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും ഒഴിവുകൾ ലഭ്യമാണ്.
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര-മാനവിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് (11), ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് (12), പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻ്റ് പോളിസി സ്റ്റഡീസ് (10), ഹിന്ദി (9), സോഷ്യൽ വർക്ക് (5) എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം. കൂടാതെ, എക്കണോമിക്സ് (6), ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് (4), മലയാളം (3), കന്നഡ (4), ലോ (2), എജ്യുക്കേഷൻ (4), യോഗ സ്റ്റഡീസ് (4) എന്നിങ്ങനെയും സീറ്റുകൾ ഉണ്ട്. മാനേജ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസിൽ 7, കൊമേഴ്സ് ആൻ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസിൽ 5, ടൂറിസം സ്റ്റഡീസിൽ 7, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനിൽ 15 ഒഴിവുകളുമുണ്ട്.
പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ
കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അപേക്ഷകർക്ക് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രവേശനത്തിനായി സർവകലാശാല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ ഫോമുകൾ വകുപ്പ് തലത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചശേഷം, അഭിമുഖത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അപേക്ഷകരുടെ അക്കാദമിക മികവ്, ഗവേഷണ പരിചയം, നെറ്റ്/ജെആർഎഫ് പോലുള്ള ദേശീയ തലത്തിലുള്ള യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളിലെ പ്രകടനം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
അഭിമുഖത്തിൽ ഗവേഷണ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഗവേഷണത്തിനുള്ള അഭിരുചി, ആശയവിനിമയ ശേഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നവരെ അന്തിമമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഓരോ വകുപ്പിലും ലഭ്യമായ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സർവകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റ് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
ഗവേഷണ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല ഗവേഷണത്തിലും അക്കാദമിക നിലവാരത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനമാണ് നിലനിർത്തുന്നത്. നാഷണൽ അസസ്മെൻ്റ് ആൻ്റ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ (NAAC) 'A' ഗ്രേഡ് അംഗീകാരം സർവകലാശാലയുടെ മികവിന് സാക്ഷ്യമാണ്. കൂടാതെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് (NIRF) റാങ്കിങ്ങിലും മികച്ച പ്രകടനം സ്ഥിരമായി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ലാബുകളും, വിപുലമായ ലൈബ്രറിയും, പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകരുമാണ് സർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണ അന്തരീക്ഷത്തെ മികച്ചതാക്കുന്നത്. നിലവിൽ, വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. യുജിസി ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ, മറ്റ് സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ഗ്രാൻ്റുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഗവേഷകർക്കുണ്ട്. മികച്ച ഗവേഷണ അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം ഒരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്.
