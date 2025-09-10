സംസ്ഥാനത്ത് 'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ്' അമീബ: 2 പേർക്ക് കൂടി രോഗം; 5 മരണം, 11 പേർ ചികിത്സയിൽ
മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്തുവയസുകാരനും രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിനിയായ 30 വയസുകാരിക്കുമാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്.
Published : September 10, 2025 at 7:06 PM IST
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പേർക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസ്സുകാരിക്കും രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിയായ 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്.
നിലവിൽ 11 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഒരു മാസത്തിനിടെ ഈ രോഗം ബാധിച്ച് അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത്. വണ്ടൂർ സ്വദേശിനി ശോഭന (56), ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി, മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്, മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ സ്ത്രീ, വയനാട് സ്വദേശി രതീഷ് എന്നിവരാണ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്.
കാസർകോട് സ്വദേശിയായ യുവാവും മലപ്പുറം സ്വദേശിയും നിലവിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്ന് ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു. ചില രോഗികളിൽ വിദേശത്തുനിന്നടക്കം എത്തിച്ച മരുന്ന് ഫലപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണസംഖ്യ വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
എന്താണ് 'ബ്രെയിൻ ഈറ്റിങ്' അമീബ?
നെഗ്ലേരിയ ഫൗളറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമീബയാണ് 'മസ്തിഷ്കം ഭക്ഷിക്കുന്ന അമീബ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ, നദികൾ, നീരുറവകൾ, കുളങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഇവയെ കാണുന്നത്. മലിനമായ വെള്ളത്തിൽ നീന്തുമ്പോഴോ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോഴോ ഇത് മൂക്കിലൂടെ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.
മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അമീബ തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെ ഗുരുതരമായ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ അണുബാധയെ പ്രൈമറി അമീബിക് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്നുവിളിക്കുന്നു. അണുബാധയുണ്ടായി 1 മുതൽ 9 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കടുത്ത തലവേദന, പനി, ഛർദി, കഴുത്തുവേദന, സംഭ്രമം, അപസ്മാരം എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.
ഈ അമീബ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് നേരിട്ട് പകരില്ല. അതുപോലെ, കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അണുബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം, ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് അമീബയെ നശിപ്പിക്കും. രോഗം പിടിപെടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം കയറുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും നല്ല ബോധവത്കരണം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്.
ചികിത്സയിലുള്ള ചിലർ കുളത്തിലോ പുഴയിലോ പോയിട്ടില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലാണ് കുളിപ്പിച്ചതെന്നും അവർ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ ജാഗ്രതയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എന്താണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്?
തലച്ചോറിനെയും സുഷുമ്നാ നാഡിയെയും പൊതിയുന്ന നേരിയ സ്തരമായ മെനിഞ്ചെസിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ഇത് തലച്ചോറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയും ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില കേസുകളിൽ, ഇത് മരണകാരണമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വിവിധ തരം മെനിഞ്ചൈറ്റിസുകൾ
വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്: സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നതും വലിയ അപകടകാരിയല്ലാത്തതുമായ ഒന്നാണിത്. ചികിത്സയില്ലാതെതന്നെ ഇത് ഭേദമാകാറുണ്ട്.
ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്: ഇത് ഗുരുതരമായതും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ളതുമായ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ്. ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, തലച്ചോറിന് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ, പക്ഷാഘാതം, കേൾവിക്കുറവ്, മരണം എന്നിവ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഫംഗൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്: അപൂർവമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗം, രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിലാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്.
മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ
മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. മുതിർന്നവരിൽ കടുത്ത തലവേദന, കഴുത്തുവേദന, പെട്ടെന്ന് വരുന്നതും കൂടിയതുമായ പനി, ഛർദി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കാനം, വെളിച്ചം നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രയാസം, അസാധാരണമായ ക്ഷീണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. ചിലതരം മെനിഞ്ചൈറ്റിസുകളിൽ ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന ചെറിയ പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.
കുട്ടികളിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രകോപിതരാകുകയും എപ്പോഴും കരയുകയും അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാൽ കുടിക്കാനും മടി കാണിക്കും. എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഉണർത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. ശിശുക്കളുടെ തലയോട്ടിയുടെ മുകളിലെ മൃദുവായ ഭാഗം മുഴച്ചുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടൻതന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വേഗത്തിൽ വഷളാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൃത്യ സമയത്തുള്ള ചികിത്സ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അമീബയുടെ സാന്നിധ്യംകൂടി തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത്.
