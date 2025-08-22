എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, ജോർജ് കുര്യൻ, മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, പി കെ കൃഷ്ണദാസ്, വി മുരളീധരൻ, കെ സുരേന്ദ്രൻ, ബിജെപി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ, ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാർ എന്നിവര് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നേതൃയോഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ശനിയാഴ്ച തൃശൂരിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന ശില്പശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേരളത്തിൽ ബിജെപിയെ പൂർണമായി സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് അമിത് ഷായുടെ ഈ രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ, ബൂത്ത് തലം മുതലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വി മുരളീധരൻ, പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ജാർഖണ്ഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പുറമെ, മറ്റു പരിവാർ സംഘടനകൾക്കും ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മറികടക്കാൻ അമിത് ഷായുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുവരെ ബോൾഗാട്ടി ജംഗ്ഷൻ, ഗോശ്രീ പാലം, ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷൻ, ബാനർജി റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, ഇടപ്പള്ളി, കളമശ്ശേരി, മുട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളത്.
Also Read: "കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നു"; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി