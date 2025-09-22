മദ്യ കുപ്പികൾ തിരിച്ചെടുക്കൽ പദ്ധതി പാളി; 5.5 ലക്ഷം കുപ്പികൾ വിറ്റതിൽ തിരികെ ലഭിച്ചത് 1.7 ലക്ഷം മാത്രം
തിരിച്ചെത്താത്ത കുപ്പികളിലൂടെ വെറും 12 ദിവസം കൊണ്ട് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് 77 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ലാഭം ലഭിച്ചു. പദ്ധതി ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നത്.
Published : September 22, 2025 at 10:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പികൾ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് മദ്യപൻമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തണുത്ത പ്രതികരണം. സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി വിറ്റഴിച്ച 5,58,653 പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ 1,70,777 എണ്ണം മാത്രമാണ് തിരികെയെത്തിയത്. തിരികെ ലഭിക്കാത്ത കുപ്പികൾ വഴി വെറും 12 ദിവസം കൊണ്ട് 77,58,520 രൂപയുടെ അധിക ലാഭം ബിവറേജസ് കോർപറേഷനുണ്ടായെന്ന് ബെവ്കോ എംഡി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സെപ്റ്റംബർ 10ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത 20 ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പദ്ധതി തുടങ്ങിയതു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽനിന്ന് 1280.55 കിലോഗ്രാമും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽനിന്ന് 1475.70 കിലോഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2756.25 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ചതായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി എംഡി സുരേഷ് കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തിയത് 15,225 എണ്ണം, വിറ്റത് 32,386 കുപ്പികൾ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മുക്കോല ഔട്ട്ലെറ്റിൽനിന്ന് 32,386 കുപ്പികൾ വിറ്റപ്പോൾ 15,225 എണ്ണമാണ് തിരികെയെത്തിയത്. പവർ ഹൗസ് റോഡിൽ വിറ്റ 34,734 കുപ്പികളിൽ 11,377 എണ്ണവും, ഗൗരീശപട്ടത്ത് വിറ്റ 19,037 എണ്ണത്തിൽ 5,747 എണ്ണവും, നേട്ടയത്ത് വിറ്റ 29,417 കുപ്പികളിൽ 9,298 എണ്ണവും, അമ്പലമുക്കിൽ വിറ്റ 22,413 കുപ്പികളിൽ 8,253 എണ്ണവും തിരികെ ലഭിച്ചു. മുട്ടത്തറ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വിറ്റ 33,077 കുപ്പികളിൽ 11,250 എണ്ണവും, മണ്ണന്തലയിൽ വിറ്റ 18,208 കുപ്പികളിൽ 4,921 എണ്ണവും, ഉള്ളൂരിൽ വിറ്റ 21,794 കുപ്പികളിൽ 7,070 എണ്ണവും, കഴക്കൂട്ടത്ത് വിറ്റ 28,360 കുപ്പികളിൽ 9,022 എണ്ണവും, ചെങ്കോട്ടുകോണത്ത് വിറ്റ 27,065 കുപ്പികളിൽ 9,226 എണ്ണവുമാണ് തിരികെയെത്തിയത്.
കണ്ണൂർ വിറ്റത് 24,851, തിരിച്ചെത്തിയത് വെറും 6,796
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചിറക്കുന്നി ഔട്ട്ലെറ്റിൽ 24,851 കുപ്പികൾ വിറ്റപ്പോൾ 6,796 എണ്ണമാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. കൂത്തുപറമ്പിൽ 38,844 കുപ്പികൾ വിറ്റപ്പോൾ 7,688 എണ്ണവും, പനപ്പുഴയിൽ 17,189 കുപ്പികളിൽ 4,502 എണ്ണവും, പാറക്കണ്ടിയിൽ 37,359 എണ്ണത്തിൽ 10,283 എണ്ണവും, കേളകത്ത് 22,127 എണ്ണത്തിൽ 5,356 എണ്ണവും തിരികെ ലഭിച്ചു. കിഴുതലയിൽ വിറ്റ 21,378 കുപ്പികളിൽ 6,624 എണ്ണവും, താനയിൽ വിറ്റ 29,363 കുപ്പികളിൽ 7,915 എണ്ണവും, ചക്കരക്കല്ലിൽ വിറ്റ 31,567 കുപ്പികളിൽ 7,958 എണ്ണവും, പയ്യന്നൂരിൽ വിറ്റ 37,528 കുപ്പികളിൽ 14,469 എണ്ണവും, പാടിക്കുന്നിൽ വിറ്റ 31,954 കുപ്പികളിൽ 7,797 എണ്ണവുമാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്.
