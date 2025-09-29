രണ്ട് ദിവസം മദ്യം കിട്ടില്ല... നാളെ ബിവറേജുകള് നേരത്തെ അടയ്ക്കും, സുപ്രധാന അറിയിപ്പുമായി ബെവ്കോ
Published : September 29, 2025 at 6:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം ബിവറേജുകള് അടച്ചിടുമെന്ന് ബെവ്കോ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബര് 1 ഡ്രൈ ഡേ, ഒക്ടോബര് 2 ഗാന്ധി ജയന്തി എന്നീ ദിനങ്ങളായതിനാല് ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള് പ്രവര്ത്തിക്കില്ലെന്ന് അറിയിപ്പില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി ഒക്ടോബര് 3-ാം തീയതി മാത്രമേ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ (സെപ്റ്റംബര് 30) ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ രാത്രി 7 മണി വരെ മാത്രമേ പ്രവര്ത്തിക്കൂ. അർധ വാർഷിക സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയറൻസിനെ തുടര്ന്നാണ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നേരത്തെ പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അറിയിപ്പില് പറയുന്നു. ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില് ബാറുകളും അവധിയായിരിക്കും. ത്രിവേണി സ്റ്റോറുകൾക്കും, കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഷോപ്പുകൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
അതേസമയം, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബെവ്കോ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കളില് നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള്ക്ക് 20 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റായി ഈടാക്കും. ഇത് മദ്യത്തിൻ്റെ വിലയില് ഉള്പ്പെടുന്നതല്ല. ബെവ്കോ സ്റ്റിക്കര് വ്യക്തമായി കാണുന്ന വിധത്തില് ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി തിരികെ നല്കിയാല് ഉപഭോക്താവിന് 20 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ വഴിയിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ കുപ്പികള് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത കുറയ്ക്കുകയും പുനരുപയോഗം, പുനഃചംക്രമണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നല് നല്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബെവ്കോ അധികൃതര് അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില് തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലെ 20 ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതി വിജയമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മദ്യങ്ങള്ക്ക് ഗ്ലാസ് കുപ്പികള് ഉപയോഗിക്കാനും സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരികെ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികള് ശേഖരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചുമതല ക്ലീന് കേരള കമ്പനിക്കാണ്. പരീക്ഷണം വിജയകരമായാല് 2026 ജനുവരി മുതല് സംസ്ഥാനത്തെ 285 ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സര്ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
