തിരുവനന്തപുരം: കേരളം ഇന്ന് ചരിത്രമെഴുതി. കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഇന്റർനെറ്റിനും മുന്നിൽ പകച്ചുനിന്ന ഒരു തലമുറയെക്കൂടി കൈപിടിച്ച് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ അറിവുള്ള 105 വയസ്സുകാരൻ അബ്ദുള്ള മൗലവിയുടെയും, 75 വയസ്സുകാരായ ശാരദയുടെയും വിശാലാക്ഷിയുടെയും വിരൽത്തുമ്പിലാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ വിജയം പിറന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഈ നേട്ടത്തിന്റെ തത്സമയ കാഴ്ചകളായി 105 വയസ്സുള്ള എം.എ. അബ്ദുള്ള മൗലവിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള വീഡിയോ കോളും, 75 വയസ്സുള്ള വിശാലാക്ഷി അമ്മയും ശാരദാ കാണിയും മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുത്തതും ശ്രദ്ധേയമായി.
ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു വലിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ നിരക്ഷരനായിരുന്ന 105 വയസ്സുള്ള അബ്ദുള്ള മൗലവി, എറണാകുളത്തെ വീട്ടിലിരുന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി സ്മാർട്ട്ഫോണിലൂടെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് തന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു. "താങ്കളെപ്പോലുള്ളവരുടെ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവുമാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ ശക്തി," എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു.
ഈ ചരിത്രനിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ 75 വയസ്സുകാരായ വിശാലാക്ഷി അമ്മയും ശാരദാ കാണിയും വേദിയിലെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കൊപ്പം അവർ സെൽഫിയെടുത്തു. വിഐപികളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിന്റെ ആകാംക്ഷയിൽ കൈവിറച്ച അമ്മമാരെ മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ, ഒരു സെൽഫിയിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായം അവർ കുറിച്ചു.
പദ്ധതിയുടെ നാൾവഴികൾ
പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് പ്രേരണയായത്. കോവിഡ് കാലത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് കൂലി അക്കൗണ്ടിലെത്തിയോ എന്നറിയാൻ തൊഴിലാളികൾ ബാങ്കിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പുല്ലമ്പാറയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നാണ് ഈ ആശയം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി പുല്ലമ്പാറയെ മാറ്റി. ഈ വിജയം കണ്ടതോടെ, 2023 ഏപ്രിലിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുല്ലമ്പാറ മോഡൽ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തും നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
തുടക്കത്തിൽ 83 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ സർവേയിൽ 22 ലക്ഷം പേരെയാണ് ഡിജിറ്റൽ പഠിതാക്കളായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ 99.98% പേരും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുകയും വിജയകരമായി ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടുകയും ചെയ്തു.
ഈ നേട്ടത്തിനായി ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കിലയുടെയും സഹായത്തോടെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി. ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ 2.72 ലക്ഷം യുവ വോളണ്ടിയർമാർ രംഗത്തിറങ്ങി. പുതിയ തലമുറയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ, അവരാണ് ഈ പദ്ധതിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ല
ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചവരിൽ 105 വയസ്സുള്ള അബ്ദുള്ള മൗലവി മുതൽ 90 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 15,333 പേരും, 76-നും 90-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 1,35,000-ത്തിലധികം പേരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പഠിതാക്കളിൽ 8.05 ലക്ഷം പേർ പുരുഷന്മാരും 13.81 ലക്ഷം പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. കൂടാതെ, 1644 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. പ്രായം ചെന്നവരെയും, പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
എല്ലാ സർക്കാർ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈനായി ലഭ്യമാകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ജനങ്ങളെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരരാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.