തിരുവനന്തപുരം: നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ഇന്ത്യയ്ക്കാകെ സൃഷ്ടിച്ച മാതൃകകള് കൈവിരല് കൊണ്ട് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങില്ല. ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ആഗോള നിലവാരം മുതല് സമ്പൂര്ണ സാക്ഷരത വരെ കേരളം സൃഷ്ടിച്ച മാതൃകകള്ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ സ്മാർട്ട് ഫോണ് എന്തെന്നു പോലുമറിയാത്തവരെ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചാനയിച്ച് മറ്റൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളം വീണ്ടും.
കേരളം സമ്പൂര്ണ ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായി മാറിയതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിര്വ്വഹിക്കും. 1990 ല് ഇന്ത്യയ്ക്കാകെ മാതൃകയായ സമ്പൂര്ണ സാക്ഷരത യജ്ഞത്തിനു സമാനമായ പ്രവര്ത്തനമാണ് സമ്പൂര്ണ ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത യജ്ഞത്തിലൂടെ കേരളം കൈവരിച്ചതെന്ന് തദ്ദേശ ഭരണ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റല് വിടവ് ഇനി കേരളത്തിലില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്
കേരളം വികസന മാതൃകയുടെ പുതിയ ഉദാഹരണമാണെന്നും ഡിജിറ്റല് വിടവ് ഇനി കേരളത്തിലില്ലെന്നും മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്ക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിജിറ്റല് വിടവിനാണ് ഇതിലൂടെ പരിഹാരമായത്. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങള് പോലും ഇതിലൂടെ ഡിജിറ്റലായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
" ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന മുദ്രാവാക്യം നാം ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറുമൊരു മുദ്രാവാക്യമോ ഭംഗി വാക്കോ അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ കേരളം ഡിജിറ്റലായി മാറികഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇതാണ് നവകേരളം, സാധാരണക്കാരെയും പാവപ്പെട്ടവരേയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതാണിത്, തുടര് സാക്ഷരത നല്കി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകും" എന്നും മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
തുടക്കം ഡിജി പുല്ലമ്പാറയിലൂടെ
കോവിഡ് കാലത്ത് 2021 ല് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് സമ്പൂര്ണ ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരതാ യജ്ഞം ഡിജി പുല്ലമ്പാറ എന്ന പേരില് ആരംഭിച്ചത്. മികവാര്ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ 2022 സെപ്റ്റംബര് 21 ന് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത നേടിയ പഞ്ചായത്തായി പുല്ലമ്പാറ മാറി. ഡിജി പുല്ലമ്പാറ പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 15 വാര്ഡുകളിലായി 3300 പേര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കി എല്ലാവരെയും ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരര് ആക്കി.
ഡിജി പുല്ലമ്പാറയുടെ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സംസ്ഥാനത്താകെ ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതേസമയം ഡിജി പുല്ലമ്പാറ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തെ തുടര്ന്ന് ഡിജി കേരളം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 11 ജില്ലകളിലായി 27 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് സമ്പൂര്ണ്ണ ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത നേടുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് ആയി മാറാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ 1,20,826 പൗരന്മാര്ക്ക് ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത നല്കി കൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. 2023 ഏപ്രില് 10ന് കൊച്ചിയില് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഇതിന് തുടര്ച്ചയായി ഡിജി കേരളം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചത്.
ഡിജി കേരളം പദ്ധതി- ലക്ഷ്യം, മാനദണ്ഡം, മൊഡ്യൂള്
വിവരസാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളിലേക്കും പ്രായോഗികമായി എത്തിച്ച് പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവര്ക്കും അടിസ്ഥാന ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത നല്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ആരംഭിച്ച ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരതാ പദ്ധതി പരിഷ്കരണങ്ങളോടെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ദേശീയ തലത്തില് നാഷണല് ഡിജിറ്റല് ലിറ്ററസി മിഷൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര് സാക്ഷരത പദ്ധതി പരിമിതവും 14 മുതല് 60 വയസുവരെയുള്ളവര്ക്കുമാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്ക്ക് ഈ സാക്ഷരത ലഭിച്ചാല് ആ കുടുംബത്തെയാകെ കമ്പ്യൂട്ടര് സാക്ഷരരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലയിലാണ് നിബന്ധന. അന്തര്ദേശീയ തലത്തില് യുനസ്കോ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഏജന്സികള് നിര്വചിച്ച ഡിജിറ്റല് പഠന മാനദണ്ഡങ്ങളോട് ചേര്ന്നുനില്ക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത മൊഡ്യൂള്.
കേരളം 14 വയസിന് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാവര്ക്കും, കുടുംബത്തിലെ ഒരാള്ക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കി. 14 മുതല് 65 വയസുവരെയുള്ളവര്ക്ക് മൂല്യനിര്ണയം നടത്തിയാല് മതിയെന്നായിരുന്നു ഡിജി കേരളം പദ്ധതിയിലെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമെങ്കിലും, മുഴുവന് പഠിതാക്കളും മൂല്യനിര്ണയം പൂര്ത്തിയാക്കി വിജയിച്ചവരായി മാറി.
കേവലമായ കമ്പ്യൂട്ടര് സാക്ഷരതയ്ക്ക് ഉപരിയായി, സ്മാര്ട്ട് ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങളുമുള്പ്പെടെ പരിശീലിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഓരോ പഠിതാവും ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത നേടിയത്. സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലയുടെയും കിലയുടെയും നേതൃത്വത്തില് പുല്ലംപാറയിലെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളിലായി 15 പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചത്.
സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും തുടങ്ങി, ആപ്പുകള് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യാനും വാട്ട്സാപ്പ്, ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും മെസേജ് അയയ്ക്കാനും, യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലും സെര്ച്ച് ചെയ്ത് ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ കാണാനും ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കരണ്ട് ബില് അടയ്ക്കാനും വരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിറ്റല് ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവര്ത്തനമായിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തേത്. ഈ രീതിയില് വിദഗ്ധര് രൂപകല്പ്പന ചെയ്ത മൊഡ്യൂളാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചത്. 15ല് 6 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കിയാലാണ് സാക്ഷരത നേടി എന്ന നിര്ണയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
സര്വേ, പരിശീലനം, പഠനം
83 ലക്ഷത്തില്പ്പരം (83,45,879) കുടുംബങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തി സര്വേ നടത്തിയാണ് 21,88,398 പേരെ പഠിതാക്കളായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരില് 21,87,966 (99.98%) പഠിതാക്കള് പരിശീലനം പൂര്ത്തിയാക്കി. അവരില് 21,87,667 (99.98%) പഠിതാക്കള് മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തില് വിജയിച്ച് ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത കൈവരിച്ചു. സര്വേയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ പഠിതാക്കളില് 90 വയസ്സിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള 15,223 പേരും, 76നും 90നും ഇടയില് പ്രായമുള്ള 1,35,668 പേരും ഉള്പ്പെടുന്നു.
പഠിതാക്കളില് 8.05 ലക്ഷം പേര് പുരുഷന്മാരും, 13.81 ലക്ഷം പേര് സ്ത്രീകളുമാണ്. 1644 ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത പരിശീലനം പൂര്ത്തിയാക്കി. 2,57,048 വളണ്ടിയര്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സര്വേയും പരിശീലനവും നടത്തിയത്.
വിവരശേഖരണവും പരിശീലനവും മൂല്യനിര്ണയവും
കോളജ്, പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ഥികള്, എൻസിസി,എൻഎസ്എസ്,എൻവൈകെ, സന്നദ്ധ സേന വോളണ്ടിയര്മാര്, കുടുംബശ്രീപ്രവര്ത്തകര്, ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്, സാക്ഷരത മിഷന് പ്രവർത്തകർ, എസ്.സി-എസ്.റ്റി പ്രൊമോട്ടര്മാര്, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മേറ്റുമാര്, ലൈബ്രറി കൗണ്സില്, യുവജനക്ഷേമ ബോര്ഡ്, സന്നദ്ധസംഘടനകള്, യുവതീ-യുവാക്കള്, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിലെ ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റൻ്റുമാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാര് എന്നിവരാണ് വിവരശേഖരണവും പരിശീലനവും മൂല്യനിര്ണയവും നടത്തിയത്. ഇവര്ക്ക് വിപുലമായ പരിശീലനവും ഒരുക്കിനല്കി.
പഠന പ്രവര്ത്തനവും മൂല്യനിര്ണയവുമെല്ലാം മൊബൈല് ആപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പൂര്ണമായും ഡിജിറ്റലായാണ് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തിസ്ഥലങ്ങള്, കുടുംബശ്രീ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് തുടങ്ങി ആളുകള് കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് കൂട്ടമായും, വീടുകളിലെത്തി ഓരോരുത്തര്ക്കും വളണ്ടിയര്മാര് പരിശീലനം നല്കി. വീടുകളിലെത്തി കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും വളണ്ടിയര്മാര് ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും, വീടുകളിലെ മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങളെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഇങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടമലക്കുടിയിലെ പ്രവര്ത്തനം, പരിമിതികളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട്
13 വാര്ഡുകളിലായി 26 കുടികള് ഉള്ള പൂര്ണമായും സംരക്ഷിത വനമേഖലയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടമലക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഒരു കുടിയില് നിന്നും മറ്റൊരു കുടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് രണ്ട് കിലോമീറ്റര് മുതല് 10 കിലോമീറ്റര് വരെ ദൂരമുണ്ട്. പല കുടികളിലും വൈദ്യുതിയോ മറ്റ് നെറ്റ് വര്ക്ക് സംവിധാനങ്ങളോ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഇവിടെ ഡിജി കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സാക്ഷരത പ്രേരക്മാരോ സജീവമായ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നിരുന്നാലും പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെയും വളണ്ടിയര്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തില് സര്വ്വേയും ഇവാല്യുവേഷനും പൂര്ത്തിയാക്കി. ഇടമലക്കുടിയില് എല്ലാ ഭാഗത്തും നെറ്റ് വര്ക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാല് നെറ്റ് കിട്ടുന്ന ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ക്ലാസുകള് നല്കിയത്. ഇതിനായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേറ്റ്മാരെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
നെറ്റ് വര്ക്ക് തീരെ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന കുടികളില് ഓഫ് ലൈനായും കുടി നിവാസികള്ക്ക് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിലുള്ള വീഡിയോകള് കാണിച്ചുമാണ് ഡിജി കേരളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. പദ്ധതി പഞ്ചായത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായെങ്കിലും ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് 1106 പഠിതാക്കളെയും കണ്ടെത്തി ഡിജി കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സമ്പൂര്ണ്ണ ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരത നല്കുന്നതിനും പദ്ധതി പൂര്ത്തീകരിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡിജി കേരളം പദ്ധതി അട്ടപ്പാടി, പറമ്പിക്കുളം തുടങ്ങിയ ആദിവാസി മേഖലകളിലും മികച്ച വിജയം നേടി. ശാസ്ത്രീയവും സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിലൂന്നിയതുമായ സമീപനങ്ങളിലൂടെയാണ് വിജയം കൈവരിച്ചത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒറ്റപ്പെടലും പരിമിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പോലുള്ള പ്രത്യേക വെല്ലുവിളികള് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, പദ്ധതി തദ്ദേശീയമായ സാമൂഹിക ഘടനകളെയും പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളെയും ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.
ഇതിലൂടെ, പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താനും സാധിച്ചു. 'ഡിജി കൂട്ടങ്ങള്' രൂപീകരിച്ചും, സാമൂഹ്യ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചും, ഇൻ്റര്നെറ്റും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയും ആദ്യഘട്ട പരിശീലനത്തിനും തുടര്പഠനത്തിനും നിരന്തരമായ പിന്തുണ നല്കിയത് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തില് നിര്ണായക ഘടകമായി.
ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതും സഹവര്ത്തിത്തത്തോടെയുള്ളതുമായ സമീപനം ആദിവാസി സമൂഹങ്ങള്ക്ക് ഡിജിറ്റല് കഴിവുകള് നല്കുക മാത്രമല്ല, പുതിയൊരു ശാക്തീകരണബോധം വളര്ത്തുകയും ചെയ്തു. അതുവഴി, അവരുടെ പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാതെ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും ഈ ഡിജിറ്റല് മുന്നേറ്റത്തില് ഭാഗമാക്കാന് ഡിജി കേരളം പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞു.
