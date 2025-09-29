എസ്ഐആര് നടപടികളില് നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് കേരള നിയമസഭ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നീക്കത്തെ നിഷ്കളങ്കമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
നിയമസഭയില് എസ്ഐആറിനെതിരെ പ്രതിക്ഷവും. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കി. പുറന്തള്ളലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബിഹാര് വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.
Published : September 29, 2025 at 2:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിവാദമായ ബിഹാര് മോഡല് തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പിന്തിരിയണമെന്ന് കേരള നിയമസഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ പ്രതിപക്ഷവും അനുകൂലിച്ചതോടെ പ്രമേയം സഭ ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കുകയായിരുന്നു. വോട്ടര് പട്ടിക പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നീക്കം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയുള്ള നടപ്പാക്കലാണെന്ന ആശങ്ക വ്യാപകമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ബിഹാറില് നടന്ന വോട്ടര് പട്ടിക തീവ്ര പരിഷ്കരണ പ്രക്രിയ ഇത്തരം ആശങ്കകളെ ശരിവയ്ക്കുന്നതുമാണ്. പുറന്തള്ളലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ബിഹാര് വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തില് കാണുന്നത്.
വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും യുക്തിരഹിതമായ ഒഴിവാക്കലാണ് ബിഹാറില് നടന്നത്. അതേ രീതിയാണ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തില് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന സംശയവും രാജ്യവ്യാപകമായി നിലവിലുണ്ട്. ബിഹാര് എസ്ഐആര് പ്രക്രിയയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയില് ഇരിക്കെത്തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്ക്കല് നില്ക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാള് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കൂടി തിടുക്കപ്പെട്ട് ഇതേ പ്രക്രിയ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ നിഷ്കളങ്കമായി കാണാന് കഴിയില്ല.
ദീര്ഘകാല തയ്യാറെടുപ്പും കൂടിയാലോചനയും ആവശ്യമായ എസ്ഐആര് പോലുള്ള പ്രക്രിയ ഇത്തരത്തില് തിടുക്കത്തില് നടത്തുന്നത് ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന ഭയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തില് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുതന്നെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാലുടന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് തിടുക്കപ്പെട്ട് എസ്ഐആര് നടത്തുന്നത് ദുരുദ്ദേശ്യപരമാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് 2002ലാണ് കേരളത്തില് വോട്ടര് പട്ടികയുടെ തീവ്ര പുനഃപരിശോധന നടന്നത്. ഇപ്പോള് പുനഃപരിശോധന നടത്തുന്നത് 2002 അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നതും അശാസ്ത്രീയമാണ്. 1987ന് ശേഷം ജനിച്ചവര് അവരുടെ പിതാവിൻ്റെയോ മാതാവിൻ്റെയോ പൗരത്വരേഖ കൂടി നല്കിയാലേ വോട്ടറാകൂ എന്ന എസ്ഐആറിലെ നിബന്ധന നമ്മുടെ പ്രായപൂര്ത്തി വോട്ടവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന തിരുമാനമാണ്.
2003ന് ശേഷം ജനിച്ചവര് പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും പൗരത്വരേഖകള് സമര്പ്പിച്ചാല് മാത്രമേ വോട്ടറാവൂ എന്നും നിഷ്ക്കര്ഷയുണ്ട്. രേഖകളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരില് വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത്, ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 326 പൗരന്മാര്ക്ക് ഉറപ്പുനല്കുന്ന സാര്വത്രിക വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ പൂര്ണമായ ലംഘനമാണ്.
സമൂഹത്തിലെ പാര്ശ്വവത്കൃത വിഭാഗങ്ങളില് ഉള്ളവരാണ് എസ്ഐആറിലെ ഇത്തരം നിബന്ധനകള് മൂലം വോട്ടവകാശത്തില് നിന്നും പുറത്താവുകയെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ പഠനങ്ങള് കാണിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങള്, പട്ടികജാതി, പട്ടിക വര്ഗ വിഭാഗങ്ങള്, സ്ത്രീകള്, ദരിദ്രകുടുംബങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ് ഇതില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉള്പ്പെടുക. വോട്ടര് പട്ടികയിലുള്ള പ്രവാസി വോട്ടര്മാരുടെ വോട്ടവകാശം തുടര്ന്നും നിലനിര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
പൗരത്വത്തെ മതാധിഷ്ഠിതമാക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നവര് എസ്ഐആറിനെ ഏതുവിധമാവും ഉപയോഗിക്കുക എന്നതും ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. മൗലികാവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികളില് നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സുതാര്യമായി വോട്ടര്പ്പട്ടിക പുതുക്കല് നടത്തണം എന്ന് ഈ നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതായ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് യുഎ ലത്തീഫ്, എന് ഷംസുദ്ദീന്, പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, കുറക്കോളി മൊയ്തീന്, ടി സിദ്ദീഖ്, നജീബ് കാന്തപുരം എന്നിവര് നിര്ദ്ദേശിച്ച ഭേദഗതികളില് എന് ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ഏതാനും ഭേദഗതികളും മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചു. മറ്റ് അംഗങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിച്ച ഭേദഗതികള് പ്രമേയത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയിലുള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് പ്രമേയം സഭ ഐക്യകണ്ഠേന പാസാക്കുകയായിരുന്നു.
