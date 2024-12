ETV Bharat / state

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അക്ഷയ ലോട്ടറിയുടെ ഇന്നത്തെ (22-12-2024) നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം - AKSHAYA LOTTERY RESULTS

By ETV Bharat Kerala Team

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഞായറാഴ്‌ച ലോട്ടറിയായ അക്ഷയ ലോട്ടറിയുടെ ഇന്നത്തെ (22-12-2024) നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം.

ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ: AZ 936651(മലപ്പുറം)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം 8000 രൂപ: AN 936651AO 936651AP 936651 AR 936651 AS 936651 AT 936651 AU 936651AV 936651AW 936651AX 936651 AY 936651

രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ: AT 400779(കാസർഗോഡ്)

മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ: AN 272776 AO 648406 AP 193947 AR 758262 AS 793255 AT 576964 AU 220208 AV 649768 AW 643454 AX 139226 AY 428026 AZ 477448