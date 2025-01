ETV Bharat / state

ഇന്നത്തെ അക്ഷയ ലോട്ടറി ഫലമറിയാം (05-01-2025) - KERALA LOTTERY RESULT TODAY

By ETV Bharat Kerala Team

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്നത്തെ (05-01-2025) അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

ഒന്നാം സമ്മാനം: 70 ലക്ഷം - AO 840995

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 8000 രൂപ

AN 840995 AP 840995 AR 840995 AS 840995 AT 840995 AU 840995 AV 840995 AW 840995 AX 840995 AY 840995 AZ 840995

രണ്ടാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം - AU 206724

മൂന്നാം സമ്മാനം: 1 ലക്ഷം

AN 319662 AO 695122 AP 250782 AR 659392 AS 865122 AT 437263 AU 672821 AV 679875 AW 947467 AX 880142 AY 575389 AZ 941317

നാലാം സമ്മാനം: 5000 രൂപ

0150 1127 2510 3159 3467 4604 4833 4839 5121 5494 5620 5774 6599 7098 7937 9024 9666 9848 എന്നീ നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്