ETV Bharat / state

കെല്‍ട്രോണ്‍ നിര്‍മിച്ച പ്രതിരോധ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറി

By ETV Bharat Kerala Team

KELTRON handed over its Defense equipments to Defense institutes ( ETV Bharat )